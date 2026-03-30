Ross “The Boss” Friedman, chitarrista e co-fondatore del gruppo punk Dictators e della band heavy metal Manowar, è morto all’età di 72 anni a New York il 26 marzo, poco più di un mese dopo aver rivelato la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica, che era arrivata in seguito a un “ictus di lieve entità” e alla debolezza alle mani e alle gambe. Il 27 marzo, la pagina ufficiale su Instagram ha annunciato la notizia. “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Ross “The Boss” Friedman, originario del Bronx, che è morto ieri sera dopo aver combattuto contro la SLA”, si legge nel post. “Un chitarrista leggendario e padre amatissimo, la sua musica e il suo spirito hanno influenzato i fan di tutto il mondo tanto quanto voi avete influenzato lui. Siamo grati per l’ondata d’amore e di supporto che tutti voi gli avete dimostrato durante la sua carriera e soprattutto in questi ultimi mesi”. Il testo prosegue: “La sua musica significava tutto per lui e la sua chitarra era il suo respiro vitale. Questa insidiosa malattia gliel’ha portata via. La sua eredità con i Dictators, i Manowar, la Ross The Boss Band e altre collaborazioni vivrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre orecchie. Siamo grati per la dimostrazione di affetto e sostegno che tutti voi gli avete mostrato durante la sua carriera e soprattutto in questi ultimi mesi.