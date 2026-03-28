"Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Negli ultimi giorni, però, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi": è con queste parole postate sui social che l'artista annuncia lo stop ai concerti
Dopo il concerto sospeso da Rosalìa a Milano a causa di infezione intestinale, è il cantante Gianluca Grignani ad annunciare uno stop ai live per problemi di salute. "Negli ultimi giorni, però, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi. Spero che possiate comprendere quanto sia difficile per me decidere di mettere in pausa la musica, da sempre al primo posto nella mia vita, ed essermi vicino anche adesso. Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte!", con queste le parole affidate ai social, Grignani spiega il motivo del ritiro momentaneo dal palco (di seguito, il post integrale tratto dal suo profilo Instagram).