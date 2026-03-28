"Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Negli ultimi giorni, però, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi": è con queste parole postate sui social che l'artista annuncia lo stop ai concerti