Con il nuovo disco, che esce domani, Tommaso Zanello conferma di saper trasformare la propria esperienza personale in arte, e la propria biografia in un sentimento condiviso. Dopo 'Na notte infame, l’artista romano si muove con sicurezza tra rap, poesia e cantautorato, componendo un disco che non ha paura di esplorare emozioni profonde, nostalgie e memorie intime. L'INTERVISTA

Con Si riparano ricordi (in uscita domani, venerdì 27 marzo 2026), Tommaso Zanello, in arte Piotta, conferma di saper trasformare la propria esperienza personale in musica capace di toccare il pubblico. Dopo 'Na notte infame, l’artista romano si muove con sicurezza tra rap, poesia e cantautorato, componendo un disco che non ha paura di esplorare emozioni profonde, nostalgie e memorie intime.

Il nucleo emotivo dell’album è potente e chiaro fin dal titolo: i ricordi da elaborare e “riparare” sono quelli della sua vita, e in particolare la perdita del fratello Fabio. La presenza del fratello non è solo un omaggio, ma un filo conduttore che attraversa testi, melodie e frammenti sonori, rendendo l’album coerente e toccante. La musica diventa strumento di cura e trasformazione, un kintsugi emotivo che valorizza le ferite e le trasforma in energia creativa.

Un pittore di paesaggi sonori Piotta non si limita a scrivere canzoni: costruisce paesaggi sonori. Con la collaborazione di Francesco Santalucia, pianista e compositore, l’album spazia tra arpeggi delicati, synth avvolgenti e arrangiamenti ricchi di archi e strumenti acustici, riuscendo a unire l’intimità di un cantautore con la carica ritmica del rap. Brani come Poemetto Spurio e E così te ne vai mostrano questo equilibrio tra introspezione e melodia, tra malinconia e speranza. Ma Si riparano ricordi è anche un album di contaminazioni artistiche: poesia, pittura e rap convivono naturalmente in tracce come Pezzi di vetro e Colori, mentre Quante notti ancora riunisce Tormento e Frankie hi-nrg mc, dando vita a un trittico storico che celebra l’anima libera dell’Hip Hop italiano. Non mancano poi collaborazioni che aprono finestre su altre forme d’arte e generazioni musicali, da Fabrizio Bosso a Piero Ciampi, fino all’all-star tribute a Remo Remotti. Il risultato è un disco denso di emozioni, in cui ogni canzone racconta un frammento di vita, una memoria che diventa universale. L’intreccio tra testi, sonorità e immagini visive offre al pubblico un’esperienza completa, anticipata da singoli intensi e suggestivi ma pensata come un percorso coerente.

Prima del tour, Piotta presenterà il nuovo album dal vivo in due date speciali: sabato 11 aprile a Roma presso il Largo Venue e venerdì 17 aprile a Milano all’ARCI Bellezza. Sarà l’occasione per vivere dal vivo la forza emotiva del disco, tra melodie, parole e suggestioni visive, in un dialogo diretto con il pubblico che promette di essere intenso e indimenticabile. In attesa dell'imminente uscita del disco, abbiamo incontrato Piotta per chiedergli come è nato questo suo dodicesimo album in studio. Ecco cosa ci ha raccontato di Si riparano ricordi. Approfondimento 'Na notte infame di Piotta, quando il rapper diventa un cantautore