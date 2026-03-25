Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Achille Lauro a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di Assago

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo la tournée nei palazzetti, a giugno Achille Lauro sarà protagonista di tre attesi show negli stadi di Rimini, Roma e Milano. Nel frattempo, il cantautore ha annunciato sei date live per il 2027 negli stadi di Bologna, Bari, Milano, Torino, Padova e Roma

Nuovo appuntamento live a Milano. Il 27 marzo Achille Lauro sarà in concerto sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show della voce di Rolls Royce: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

achille lauro a milano, la possibile scaletta

Tutto pronto per il nuovo appuntamento del tour nei palazzetti. Venerdì 27 marzo Achille Lauro sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 4 marzo al PalaSele di Eboli:

  • Amor
  • Bam Bam Twist
  • Dannata San Francisco
  • 1969
  • Senza una stupida storia
  • Solo noi
  • Marilù
  • Perdutamente
  • Cristina
  • Walk of Fame
  • Me ne frego
  • Amore disperato
  • Rolls Royce
  • Che sarà
  • 16 marzo
  • Maleducata
  • Domenica
  • Pessima
  • Cadillac
  • Bvlgari
  • Thoiry Remix
  • Barabba III
  • Nati da una costola
  • C’est la vie
  • In viaggio verso il paradiso
  • Incoscienti giovani

 

Dopo l'atteso spettacolo all’Unipol Forum di Assago, domenica 29 marzo Achille Lauro (FOTO) chiuderà la tournée con un ultimo show sul palco dell'Unipol Arena di Bologna.

Approfondimento

Achille Lauro, il video del nuovo brano In viaggio verso il Paradiso

Dopo la tournée nei palazzetti, a giugno Achille Lauro sarà protagonista di tre attesi show negli stadi di Rimini, Roma e Milano. Ecco il calendario degli appuntamenti:

  • 7 giugno 2026, Rimini - Stadio Romeo Neri
  • 10 giugno 2026, Roma - Stadio Olimpico
  • 15 giugno 2026, Milano - Stadio San Siro

 

Nel frattempo, il cantautore ha annunciato anche sei date live per il prossimo anno. Questi i concerti in programma negli stadi di Bologna, Bari, Milano, Torino, Padova e Roma nel 2027:

  • 6 giugno 2027, Bologna - Stadio Dall’Ara
  • 11 giugno 2027, Bari - Stadio San Nicola
  • 15 giugno 2027, Milano - Stadio San Siro
  • 22 giugno 2027, Torino - Allianz Stadium
  • 26 giugno, 2027, Padova - Stadio Euganeo
  • 30 giugno 2027, Roma - Stadio Olimpico

Approfondimento

Achille Lauro, è uscito il nuovo singolo In viaggio verso il Paradiso

Achille Lauro ha appena pubblicato il nuovo singolo In viaggio verso il paradiso. In occasione dell’uscita del videoclip della canzone, l’artista ha dichiarato: “Questi concerti ci stanno lasciando qualcosa che non si può spiegare a parole. È come avere un legame profondo ma con qualcuno che non si conosce. Forse per ora solo chi ne ha fatto parte può capire davvero. Che magia la musica e che magia voi”.

 

A febbraio Achille Lauro ha reinterpretato la canzone 16 marzo con Laura Pausini: “Lusingato che Laura abbia scelto questo brano per il suo nuovo album e come brano centrale del suo nuovo progetto. Laura non è solo una persona stupenda e una voce unica, ma anche una grande professionista che tanti anni fa ha scelto, con grande coraggio, di tentare la carriera internazionale, riuscendoci davvero”. Nell’aprile dello scorso anno Achille Lauro ha pubblicato l’album Comuni mortali, arrivato al primo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. All’interno anche il brano Incoscienti giovani presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo.

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Approfondimenti

Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026

Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Roma, torna alla Nuvola "Dialoghi Sinfonici"

Musica

Il programma del secondo appuntamento di marzo è dedicato all’interpretazione, terza tappa di un...

Gino Paoli, chi sono i figli, da Amanda Sandrelli a Nicolò Paoli

Spettacolo

Il cantautore ha avuto cinque figli: Giovanni Paoli, nato dalle prime nozze con Anna Fabbri e...

12 foto

Achille Lauro a Milano, la possibile scaletta del concerto

Musica

Dopo la tournée nei palazzetti, a giugno Achille Lauro sarà protagonista di tre attesi show negli...

Vanina - Un vicequestore a Catania, chi è Giusy Buscemi. FOTO

Serie TV

Ecco cosa sapere sull'attrice ed ex modella italiana (vincitrice della 73ª edizione del concorso...

16 foto
Progetto senza titolo - 1

Epstein Files, il Teatro Massimo nega la direzione a Frédéric Chaslin

Spettacolo

Il Teatro palermitano ha deciso di non formalizzare il contratto con il direttore d'orchestra...

Spettacolo: Per te