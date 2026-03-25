Achille Lauro a Milano, la possibile scaletta del concerto

Dopo la tournée nei palazzetti, a giugno Achille Lauro sarà protagonista di tre attesi show negli stadi di Rimini, Roma e Milano. Nel frattempo, il cantautore ha annunciato sei date live per il 2027 negli stadi di Bologna, Bari, Milano, Torino, Padova e Roma

Tutto pronto per il nuovo appuntamento del tour nei palazzetti. Venerdì 27 marzo Achille Lauro sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta. Come rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 4 marzo al PalaSele di Eboli:

Nel frattempo, il cantautore ha annunciato anche sei date live per il prossimo anno. Questi i concerti in programma negli stadi di Bologna, Bari, Milano, Torino, Padova e Roma nel 2027:

Dopo la tournée nei palazzetti, a giugno Achille Lauro sarà protagonista di tre attesi show negli stadi di Rimini, Roma e Milano. Ecco il calendario degli appuntamenti:

Achille Lauro ha appena pubblicato il nuovo singolo In viaggio verso il paradiso. In occasione dell’uscita del videoclip della canzone, l’artista ha dichiarato: “Questi concerti ci stanno lasciando qualcosa che non si può spiegare a parole. È come avere un legame profondo ma con qualcuno che non si conosce. Forse per ora solo chi ne ha fatto parte può capire davvero. Che magia la musica e che magia voi”.

A febbraio Achille Lauro ha reinterpretato la canzone 16 marzo con Laura Pausini: “Lusingato che Laura abbia scelto questo brano per il suo nuovo album e come brano centrale del suo nuovo progetto. Laura non è solo una persona stupenda e una voce unica, ma anche una grande professionista che tanti anni fa ha scelto, con grande coraggio, di tentare la carriera internazionale, riuscendoci davvero”. Nell’aprile dello scorso anno Achille Lauro ha pubblicato l’album Comuni mortali, arrivato al primo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. All’interno anche il brano Incoscienti giovani presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo.