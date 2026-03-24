In occasione della partenza del Lux Tour, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Sono così grata a tutte le città che visiterò, per l'opportunità di cantare per voi e condividere tutto questo con ognuno di voi che sarà lì”
Mercoledì 25 novembre Rosalía (FOTO) porterà il Lux Tour in Italia, più precisamente all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live con l'artista spagnola: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
Rosalía, la possibile scaletta del concerto di milano
Reduce dal successo dell’ultimo progetto discografico Lux, uscito nel novembre dello scorso anno e arrivato al quarto posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia, mercoledì 25 marzo Rosalía salirà sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 20.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 22 marzo alla data di Zurigo:
- Overture
- Sexo, violencia y llantas
- Reliquia
- Porcelana
- Divinize
- Mio Cristo piange diamanti
- Berghain
- SAOKO
- LA FAMA
- LA COMBI VERSACE
- De madrugá
- El redentor
- Can’t Take My Eyes Off You
- La perla
- Sauvignon blanc
- La yugular
- Dios es un stalker
- La rumba del perdón
- CUUUUuuuuuute
- BIZCOCHITO
- DESPECHÁ
- Novia robot
- Focu ‘ranni
- Magnolias
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Dopo lo spettacolo di Milano, Rosalía proseguirà la leg europea della tournée, arrivata a circa quattro anni di distanza dal Motomami World Tour, toccando numerose altre città: da Madrid a Londra passando per Lisbona, Amsterdam e Berlino. Questi i prossimi appuntamenti in programma:
- 30 marzo - Madrid
- 1° aprile - Madrid
- 3 aprile - Madrid
- 4 aprile - Madrid
- 8 aprile - Lisbona
- 9 aprile - Lisbona
- 13 aprile - Barcellona
- 15 aprile - Barcellona
- 17 aprile - Barcellona
- 18 aprile - Barcellona
- 22 aprile - Amsterdam
- 23 aprile- Amsterdam
- 27 aprile - Anversa
- 29 aprile - Colonia
- 1° maggio - Berlino
- 5 maggio - Londra
- 6 maggio - Londra
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In occasione della partenza della tournée, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di ventotto milioni di follower: “Sono così grata a tutte le città che visiterò, per l'opportunità di cantare per voi e condividere tutto questo con ognuno di voi che sarà lì”. Rosalía ha aggiunto: “Un enorme grazie anche a tutto il nostro team, che rende possibile la realizzazione di tanti sogni sul palco!”.
Nel corso degli anni Rosalía ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra i quali le statuette come Best Latin Rock or Alternative Album per El Mal Querer e Best Latin Rock or Alternative Album per Motomami ai Grammy Awards. Ricordiamo anche la recente vittoria nella categoria International Artist of the Year alla 46esima edizione dei BRIT Awards.
Credits: Clara Orozco
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