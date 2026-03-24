In occasione della partenza del Lux Tour, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Sono così grata a tutte le città che visiterò, per l'opportunità di cantare per voi e condividere tutto questo con ognuno di voi che sarà lì”

Rosalía, la possibile scaletta del concerto di milano

Reduce dal successo dell’ultimo progetto discografico Lux, uscito nel novembre dello scorso anno e arrivato al quarto posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia, mercoledì 25 marzo Rosalía salirà sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 20.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 22 marzo alla data di Zurigo:

Overture

Sexo, violencia y llantas

Reliquia

Porcelana

Divinize

Mio Cristo piange diamanti

Berghain

SAOKO

LA FAMA

LA COMBI VERSACE

De madrugá

El redentor

Can’t Take My Eyes Off You

La perla

Sauvignon blanc

La yugular

Dios es un stalker

La rumba del perdón

CUUUUuuuuuute

BIZCOCHITO

DESPECHÁ

Novia robot

Focu ‘ranni

Magnolias