Olly in concerto a Roma, la possibile scaletta

Olly arriva al Palazzo dello Sport di Roma il 25 e il 26 marzo con il Tutta Vita Tour, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2025 con Balorda nostalgia.

Il tour, organizzato da Magellano Concerti, ha registrato il tutto esaurito in tempi record in tutte le sue tredici date.

Chi è Olly

Federico Olivieri, in arte Olly, è nato nel 2001 a Genova, dove ha studiato musica e canto al Conservatorio Niccolò Paganini. Appassionato di rugby fin da giovane - da lì deriva il suo nome d'arte - si è poi laureato in Economia e Management all'Università degli Studi di Milano. Il primo vero successo arriva nel 2022 con Un'altra volta, diventato virale su TikTok e con oltre 5 milioni di stream su Spotify. Nel 2023 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo tra i big con il brano Polvere, seguito da una collaborazione con Angelina Mango e il producer JVLI nel brano Per due come noi, che scala le classifiche e ottiene il disco di platino. Nel febbraio 2025 partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo con Balorda nostalgia, suo primo triplo platino in carriera. Nella serata delle cover duetta con Goran Bregović cantando Il pescatore di Fabrizio De André, e due giorni dopo viene dichiarato vincitore della kermesse. Il suo album Tutta vita (Sempre), uscito il 26 settembre 2025, si è aggiudicato il titolo di album più ascoltato dell'anno.