Luchè, la possibile scaletta del concerto a Torino

Dopo lo show di Torino, il rapper proseguirà la tournée con il doppio appuntamento in scena al Palasele di Eboli. Previsti concerti anche a Messina, Bari, Padova e Assago

Il 21 marzo Luchè ( FOTO ) sarà in concerto all’Inalpi Arena. Dopo lo spettacolo di Torino, il rapper porterà la sua musica in numerose città italiane. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

luchè, la possibile scaletta del concerto di torino

Dopo il debutto in gara con il brano Labirinto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, venerdì 21 marzo il rapper si esibirà all’Inalpi Arena. Questo l’indirizzo del palazzetto: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 15 marzo al concerto di Roma:

Il mio lato peggiore / Potere / Slang

Anno fantastico

O’ primmo ammore

Int O Rione

E ‘cumpagn mie

No Love

Non siamo uguali

10 anni fa

Fin Qui

Lo sai chi sono

Star

Nada

Morire vuoto

Autostima

Scale

Tutto di me

Ti amo

Il mio ricordo

Che Dio mi benedica

Le pietre non volano

Si vince alla fine

Gli altri

Se non ci fosse la rabbia

Attraverso me

Parliamo

Torna da me

Labirinto

L’ultima volta

Lo Stesso Viso

La notte di San Lorenzo

Password

Ilary

Chico

Ginevra

Miami Vice

Stamm fort

Non abbiamo età

Nessuna