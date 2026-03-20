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Luchè, la possibile scaletta del concerto a Torino

Musica

Matteo Rossini

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Dopo lo show di Torino, il rapper proseguirà la tournée con il doppio appuntamento in scena al Palasele di Eboli. Previsti concerti anche a Messina, Bari, Padova e Assago

Il 21 marzo Luchè (FOTO) sarà in concerto all’Inalpi Arena. Dopo lo spettacolo di Torino, il rapper porterà la sua musica in numerose città italiane. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

luchè, la possibile scaletta del concerto di torino

Dopo il debutto in gara con il brano Labirinto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, venerdì 21 marzo il rapper si esibirà all’Inalpi Arena. Questo l’indirizzo del palazzetto: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 15 marzo al concerto di Roma:

  • Il mio lato peggiore / Potere / Slang
  • Anno fantastico
  • O’ primmo ammore
  • Int O Rione
  • E ‘cumpagn mie
  • No Love
  • Non siamo uguali
  • 10 anni fa
  • Fin Qui
  • Lo sai chi sono
  • Star
  • Nada
  • Morire vuoto
  • Autostima
  • Scale
  • Tutto di me
  • Ti amo
  • Il mio ricordo
  • Che Dio mi benedica
  • Le pietre non volano
  • Si vince alla fine
  • Gli altri
  • Se non ci fosse la rabbia
  • Attraverso me
  • Parliamo
  • Torna da me
  • Labirinto
  • L’ultima volta
  • Lo Stesso Viso
  • La notte di San Lorenzo
  • Password
  • Ilary
  • Chico
  • Ginevra
  • Miami Vice
  • Stamm fort
  • Non abbiamo età
  • Nessuna

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Dopo il concerto di Torino, il rapper proseguirà la tournée con il doppio appuntamento in scena al Palasele di Eboli. Previsti spettacoli anche a Messina, Bari, Padova e Assago. Questo il calendario:

  • 23 marzo, Eboli - Palasele
  • 24 marzo, Eboli - Palasele
  • 26 marzo, Messina - PalaRescifina
  • 28 marzo, Bari - Palaflorio
  • 29 marzo, Bari - Palaflorio
  • 1 aprile, Padova - Gran Teatro Geox
  • 2 aprile, Assago - Unipol Forum

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Il 17 luglio Luchè darà il via alla tournée estiva in chiusura il 10 settembre con il grande appuntamento all’Ippodromo di Agnano. Annunciati concerti in numerose città: da Bologna a Ostuni passando per Genova e Catania. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

  • 17 luglio, Roma - Rock in Roma
  • 23 luglio, Bologna - Sequoie Music Park
  • 28 luglio, Genova - Porto Antico
  • 30 luglio, Palermo - Velodromo
  • 31 luglio, Catania - Villa Bellini
  • 2 agosto, Cinquale - Vibes Summer Festival
  • 5 agosto, Lignano Sabbiadoro - Arena Alpe Adria
  • 8 agosto, Santa Maria del Cedro - Tirreno Festival
  • 9 agosto, Roccella Jonica - Roccella Summer Festival
  • 11 agosto, Ostuni - Luce Festival
  • 12 agosto, Barletta - Fossato del Castello
  • 10 settembre, Agnano - Ippodromo di Agnano
FOTOGALLERY

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