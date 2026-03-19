Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Bologna

A luglio l’artista partirà con la tournée estiva portando la sua musica anche alla Reggia di Caserta e all’Arena di Verona. Previsti concerti in molte città italiane: da Termoli a Ostuni passando per Asti, Cattolica, Pisa e Catania

Il 21 marzo Giorgia sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno . Successivamente, l’artista proseguirà la tournée con gli appuntamenti di Milano, Firenze e Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Sabato 21 marzo la voce di Gocce di memoria porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista ( FOTO ) non ha rilasciato informazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Come ripreso da Setlist , questi i brani eseguiti il 25 novembre al concerto in scena al Palazzo del Turismo di Jesolo:

A luglio l’artista partirà con la tournée estiva portando la sua musica anche alla Reggia di Caserta e all’Arena di Verona. Previsti concerti in molte città italiane: da Termoli a Ostuni passando per Asti, Cattolica, Pisa e Catania. Ecco il calendario:

Dall'album omonimo pubblicato nel 1994 all’ultimo disco G uscito nel novembre dello scorso anno, Giorgia è tra le artiste italiane più amate e popolari di sempre nella storia della musica. Negli anni la cantante ha collezionato numerose collaborazioni, ricordiamo Vivo per lei con Andrea Bocelli, Salvami con Gianna Nannini (FOTO), I Will Pray (pregherò) con Alicia Keys e Come neve con Marco Mengoni.