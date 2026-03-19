Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Bologna

A luglio l’artista partirà con la tournée estiva portando la sua musica anche alla Reggia di Caserta e all’Arena di Verona. Previsti concerti in molte città italiane: da Termoli a Ostuni passando per Asti, Cattolica, Pisa e Catania
Il 21 marzo Giorgia sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Successivamente, l’artista proseguirà la tournée con gli appuntamenti di Milano, Firenze e Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
giorgia, la possibile scaletta del concerto di bologna
Sabato 21 marzo la voce di Gocce di memoria porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato informazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Come ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 25 novembre al concerto in scena al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- L’unica
- I Feel Love / Senza confine / E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza / Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti
- Come saprei
- E poi
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi / Girasole / Scelgo ancora te / True Colors / È l’amore che conta
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune
- Il mio giorno migliore
- We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- Golpe
Approfondimento
Giorgia in concerto a Milano: “Sentiamoci liberi e uniti”
Dopo lo spettacolo di Casalecchio di Reno, Giorgia sarà protagonista di altri quattro appuntamenti live nei palazzetti. Questi i dettagli dei prossimi concerti in programma:
- 23 marzo - Unipol Forum, Assago (MI)
- 24 marzo - Unipol Forum, Assago (MI)
- 28 marzo - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 30 marzo - Kioene Arena, Padova
A luglio l’artista partirà con la tournée estiva portando la sua musica anche alla Reggia di Caserta e all’Arena di Verona. Previsti concerti in molte città italiane: da Termoli a Ostuni passando per Asti, Cattolica, Pisa e Catania. Ecco il calendario:
- 10 luglio, Termoli
- 13 luglio, Vigevano
- 15 luglio, Asti
- 17 luglio, Palmanova
- 19 luglio, Cattolica
- 21 luglio, Este
- 23 luglio, Pisa
- 28 luglio, Catania
- 1 agosto, Roccella Jonica
- 3 agosto, Santa Maria del Cedro
- 6 agosto, Ostuni
- 21 settembre, Caserta
- 28 settembre, Verona
Approfondimento
Giorgia, le frasi più belle delle sue canzoni da "E poi" a "Girasole"
Dall'album omonimo pubblicato nel 1994 all’ultimo disco G uscito nel novembre dello scorso anno, Giorgia è tra le artiste italiane più amate e popolari di sempre nella storia della musica. Negli anni la cantante ha collezionato numerose collaborazioni, ricordiamo Vivo per lei con Andrea Bocelli, Salvami con Gianna Nannini (FOTO), I Will Pray (pregherò) con Alicia Keys e Come neve con Marco Mengoni.
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno