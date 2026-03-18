Olly, la possibile scaletta del concerto a Torino

Nuovo appuntamento con la musica di Olly. Mercoledì 18 marzo l’artista si esibirà all’ Inalpi Arena , questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto comunicato su Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . A poche ore dallo spettacolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower: “Torino, oggi mi servi veramente carica. Preparati”. Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani proposti al concerto del 10 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze:

Dopo una pausa di alcune settimane, a giugno Olly tornerà in concerto con cinque attesi spettacoli: tre allo stadio Luigi Ferraris di Genova, uno al Rock in Roma e un ultimo alla Reggia di Caserta. Questi dettagli degli show:

18 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris

20 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris

21 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris

30 giugno - Roma, Rock in Roma

3 luglio - Caserta, Reggia di Caserta

Nel 2025 Olly ha collezionato una lunga serie di successi. Il cantautore ha dichiarato su Instagram: “È stato un anno folle di vita vera e a volte assurda, e il 2026 non sarà sicuramente da meno”. Oltre ad aver raggiunto il primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia, Tutta vita ha anche ottenuto ben sette dischi di platino.