Olly, la possibile scaletta del concerto a Torino

Nei prossimi giorni la voce di Balorda nostalgia proseguirà la tournée portando la sua musica sui palchi del Palazzo dello Sport di Roma, del Palasele di Eboli e del Palaflorio di Bari
Il 18 marzo Olly salirà sul palco dell’Inalpi Arena di Torino. Successivamente, il cantautore porterà la sua musca a Roma, Eboli e Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dalle canzoni che potrebbero essere eseguite all’orario di inizio.
olly, la possibile scaletta del concerto di torino
Nuovo appuntamento con la musica di Olly. Mercoledì 18 marzo l’artista si esibirà all’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto comunicato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. A poche ore dallo spettacolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower: “Torino, oggi mi servi veramente carica. Preparati”. Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti al concerto del 10 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze:
- È festa
- L’anima balla
- Polvere
- Il brivido della vita
- Una vita
- Un’altra volta
- Paranoie
- A noi serve far l’amore
- Occhi color mare
- La lavatrice si è rotta
- A squarciagola
- Ho un amico / Bianca / Hai fatto bene / Ho voglia di te
- L’amore è / L’amore va
- Sopra la stessa barca
- Come noi non c’è nessuno
- Depresso fortunato
- Scarabocchi
- Quei ricordi là
- Fammi morire
- Noi che
- Balorda nostalgia
- I cantieri del Giappone
- Questa domenica
- Buon trasloco
- Così Così
- Il campione
- Devastante
- Il pescatore / Meno male che c’è il mare
Approfondimento
Olly, album Tutta Vita (Sempre): "Sono un ragazzo che fa il ragazzo"
Nei prossimi giorni la voce di Balorda nostalgia (FOTO) proseguirà la tournée portando la sua musica sui palchi del Palazzo dello Sport di Roma, del Palasele di Eboli e infine del Palaflorio di Bari. Ecco il calendario degli appuntamenti live in programma a marzo:
- 25 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
- 26 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
- 28 marzo - Eboli, Palasele
- 30 marzo - Bari, Palaflorio
Approfondimento
Olly, è uscito l'album Tutta Vita (Sempre) con 8 nuove canzoni
Dopo una pausa di alcune settimane, a giugno Olly tornerà in concerto con cinque attesi spettacoli: tre allo stadio Luigi Ferraris di Genova, uno al Rock in Roma e un ultimo alla Reggia di Caserta. Questi dettagli degli show:
- 18 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris
- 20 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris
- 21 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris
- 30 giugno - Roma, Rock in Roma
- 3 luglio - Caserta, Reggia di Caserta
Nel 2025 Olly ha collezionato una lunga serie di successi. Il cantautore ha dichiarato su Instagram: “È stato un anno folle di vita vera e a volte assurda, e il 2026 non sarà sicuramente da meno”. Oltre ad aver raggiunto il primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia, Tutta vita ha anche ottenuto ben sette dischi di platino.
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno