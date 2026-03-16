Dopo il concerto di Casalecchio di Reno, Olly porterà la sua musica sui palchi delle città di Torino, Assago, Roma, Eboli e infine Bari. Inoltre, il cantautore sarà protagonista di cinque appuntamenti estivi allo stadio Luigi Ferraris di Genova, al Rock in Roma e alla Reggia di Caserta

Dopo gli appuntamenti di Jesolo, Firenze e Pesaro, lunedì 16 marzo Olly sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo del cantautore di Balorda Nostalgia: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Nuova appuntamento con il tour nei palazzetti. Il 16 marzo Olly porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto riportato da Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite il 10 marzo sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze:

Nell’ottobre del 2024 Olly ha pubblicato l’album Tutta vita, certificato con sette dischi di platino. Nel settembre dello scorso anno l'artista ha lanciato una riedizone del lavoro contenente anche il brano Balorda Nostalgia, vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato alcune collaborazioni di grande successo: da Per due come noi con Angelina Mango a Ho voglia di te in collaborazione con Emma.