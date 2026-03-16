Olly a Bologna, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di RenoMusica
Dopo il concerto di Casalecchio di Reno, Olly porterà la sua musica sui palchi delle città di Torino, Assago, Roma, Eboli e infine Bari. Inoltre, il cantautore sarà protagonista di cinque appuntamenti estivi allo stadio Luigi Ferraris di Genova, al Rock in Roma e alla Reggia di Caserta
Dopo gli appuntamenti di Jesolo, Firenze e Pesaro, lunedì 16 marzo Olly sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo del cantautore di Balorda Nostalgia: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
Olly, la possibile scaletta del concerto a Bologna
Nuova appuntamento con il tour nei palazzetti. Il 16 marzo Olly porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 10 marzo sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze:
- È festa
- L’anima balla
- Polvere
- Il brivido della vita
- Una vita
- Un’altra volta
- Paranoie
- A noi serve far l’amore
- Occhi color mare
- La lavatrice si è rotta
- A squarciagola
- Ho un amico / Bianca / Hai fatto bene / Ho voglia di te
- L’amore è / L’amore va
- Sopra la stessa barca
- Come noi non c’è nessuno
- Depresso fortunato
- Scarabocchi
- Quei ricordi là
- Fammi morire
- Noi che
- Balorda nostalgia
- I cantieri del Giappone
- Questa domenica
- Buon trasloco
- Così Così
- Il campione
- Devastante
- Il pescatore / Meno male che c’è il mare
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Dopo il concerto di Casalecchio di Reno, Olly continuerà la tournée con altri sette spettacoli nelle città di Torino, Assago, Roma, Eboli e infine Bari. Ecco i dettagli dei concerti:
- 18 marzo - Torino, Inalpi Arena
- 20 marzo - Assago, Unipol Forum
- 22 marzo - Torino, Inalpi Arena
- 25 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
- 26 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
- 28 marzo - Eboli, Palasele
- 30 marzo - Bari, Palaflorio
Dopo il tour nei palazzetti, Olly (FOTO) sarà protagonista di altri cinque appuntamenti live molto attesi, tra i quali i tre show allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Ecco il calendario:
- 18 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris
- 20 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris
- 21 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris
- 30 giugno - Roma, Rock in Roma
- 3 luglio - Caserta, Reggia di Caserta
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