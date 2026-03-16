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Olly a Bologna, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo il concerto di Casalecchio di Reno, Olly porterà la sua musica sui palchi delle città di Torino, Assago, Roma, Eboli e infine Bari. Inoltre, il cantautore sarà protagonista di cinque appuntamenti estivi allo stadio Luigi Ferraris di Genova, al Rock in Roma e alla Reggia di Caserta

Dopo gli appuntamenti di Jesolo, Firenze e Pesaro, lunedì 16 marzo Olly sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo del cantautore di Balorda Nostalgia: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Olly, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Nuova appuntamento con il tour nei palazzetti. Il 16 marzo Olly porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 10 marzo sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze:

  • È festa
  • L’anima balla
  • Polvere
  • Il brivido della vita
  • Una vita
  • Un’altra volta
  • Paranoie
  • A noi serve far l’amore
  • Occhi color mare
  • La lavatrice si è rotta
  • A squarciagola
  • Ho un amico / Bianca / Hai fatto bene / Ho voglia di te
  • L’amore è / L’amore va
  • Sopra la stessa barca
  • Come noi non c’è nessuno
  • Depresso fortunato
  • Scarabocchi
  • Quei ricordi là
  • Fammi morire
  • Noi che
  • Balorda nostalgia
  • I cantieri del Giappone
  • Questa domenica
  • Buon trasloco
  • Così Così
  • Il campione
  • Devastante
  • Il pescatore / Meno male che c’è il mare

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Dopo il concerto di Casalecchio di Reno, Olly continuerà la tournée con altri sette spettacoli nelle città di Torino, Assago, Roma, Eboli e infine Bari. Ecco i dettagli dei concerti:

  • 18 marzo - Torino, Inalpi Arena
  • 20 marzo - Assago, Unipol Forum
  • 22 marzo - Torino, Inalpi Arena
  • 25 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
  • 26 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
  • 28 marzo - Eboli, Palasele
  • 30 marzo - Bari, Palaflorio

 

Dopo il tour nei palazzetti, Olly (FOTO) sarà protagonista di altri cinque appuntamenti live molto attesi, tra i quali i tre show allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Ecco il calendario:

  • 18 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris
  • 20 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris
  • 21 giugno - Genova, Stadio Luigi Ferraris
  • 30 giugno - Roma, Rock in Roma
  • 3 luglio - Caserta, Reggia di Caserta

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