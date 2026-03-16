Dopo la tournée nei palazzetti, a giugno Achille Lauro sarà protagonista di tre attesi show negli stadi di Rimini, Roma e Milano. Nel frattempo, il cantautore ha annunciato quattro date live per il 2027 negli stadi di Bari, Torino, Padova e Roma
Doppio appuntamento a Milano. Il 16 e il 17 marzo Achille Lauro sarà in concerto sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli della voce di Rolls Royce: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
achille lauro a milano, la possibile scaletta
Tutto pronto per i nuovi appuntamenti del tour nei palazzetti. Lunedì 16 e martedì 17 marzo Achille Lauro sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 4 marzo al PalaSele di Eboli:
- Amor
- Bam Bam Twist
- Dannata San Francisco
- 1969
- Senza una stupida storia
- Solo noi
- Marilù
- Perdutamente
- Cristina
- Walk of Fame
- Me ne frego
- Amore disperato
- Rolls Royce
- Che sarà
- 16 marzo
- Maleducata
- Domenica
- Pessima
- Cadillac
- Bvlgari
- Thoiry Remix
- Barabba III
- Nati da una costola
- C’est la vie
- In viaggio verso il paradiso
- Incoscienti giovani
Dopo i due spettacoli all’Unipol Forum, Achille Lauro tornerà a Milano il 27 marzo. Previsti concerti anche a Bologna, Firenze e Torino. Questo il calendario:
- 20 marzo 2026, Bologna – UNIPOL ARENA
- 21 marzo 2026, Firenze – NELSON MANDELA FORUM
- 22 marzo 2026, Firenze – NELSON MANDELA FORUM
- 24 marzo 2026, Torino – INALPI ARENA
- 27 marzo 2026, Milano - UNIPOL FORUM
- 29 marzo 2026, Bologna – UNIPOL ARENA
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Dopo la tournée nei palazzetti, a giugno Achille Lauro (FOTO) sarà protagonista di tre attesi show negli stadi di Rimini, Roma e Milano. Ecco il calendario degli appuntamenti:
- 7 giugno 2026, Rimini - Stadio Romeo Neri
- 10 giugno 2026, Roma - Stadio Olimpico
- 15 giugno 2026, Milano - Stadio San Siro
Nel frattempo, il cantautore ha annunciato anche quattro date live per il prossimo anno. Questi i concerti in programma negli stadi di Bari, Torino, Padova e Roma nel 2027:
- 11 giugno 2027, Bari - Stadio San Nicola
- 22 giugno 2027, Torino - Allianz Stadium
- 26 giugno, 2027, Padova - Stadio Euganeo
- 30 giugno 2027, Roma - Stadio Olimpico
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A febbraio Achille Lauro ha reinterpretato la canzone 16 marzo con Laura Pausini: “Lusingato che Laura abbia scelto questo brano per il suo nuovo album e come brano centrale del suo nuovo progetto. Laura non è solo una persona stupenda e una voce unica, ma anche una grande professionista che tanti anni fa ha scelto, con grande coraggio, di tentare la carriera internazionale, riuscendoci davvero”.
Nell’aprile dello scorso anno Achille Lauro ha pubblicato l’album Comuni mortali, arrivato al primo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. All’interno anche il brano Incoscienti giovani presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo.
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