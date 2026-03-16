Dopo la tournée nei palazzetti, a giugno Achille Lauro sarà protagonista di tre attesi show negli stadi di Rimini, Roma e Milano. Nel frattempo, il cantautore ha annunciato quattro date live per il 2027 negli stadi di Bari, Torino, Padova e Roma

Doppio appuntamento a Milano. Il 16 e il 17 marzo Achille Lauro sarà in concerto sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli della voce di Rolls Royce: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Tutto pronto per i nuovi appuntamenti del tour nei palazzetti. Lunedì 16 e martedì 17 marzo Achille Lauro sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta. Come rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 4 marzo al PalaSele di Eboli:

Nel frattempo, il cantautore ha annunciato anche quattro date live per il prossimo anno. Questi i concerti in programma negli stadi di Bari, Torino, Padova e Roma nel 2027:

Dopo la tournée nei palazzetti, a giugno Achille Lauro ( FOTO ) sarà protagonista di tre attesi show negli stadi di Rimini, Roma e Milano. Ecco il calendario degli appuntamenti:

A febbraio Achille Lauro ha reinterpretato la canzone 16 marzo con Laura Pausini: “Lusingato che Laura abbia scelto questo brano per il suo nuovo album e come brano centrale del suo nuovo progetto. Laura non è solo una persona stupenda e una voce unica, ma anche una grande professionista che tanti anni fa ha scelto, con grande coraggio, di tentare la carriera internazionale, riuscendoci davvero”.

Nell’aprile dello scorso anno Achille Lauro ha pubblicato l’album Comuni mortali, arrivato al primo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. All’interno anche il brano Incoscienti giovani presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo.