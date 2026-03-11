Pompei, Lucca, Ostuni: il Maestro Muti porta l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini insieme agli studenti dei Conservatori italiani in tre città simbolo della storia e della cultura nazionale per un progetto che mette al centro i giovani musicisti, il loro percorso di formazione e il valore della musica come patrimonio condiviso. Sabato 18 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone nel contesto del Lucca Summer Festival e mercoledì 22 luglio al Foro Boario

Nel video in testa a questo articolo, Riccardo Muti invita gli studenti dei Conservatori italiani a prendere parte alla tournée che a luglio lo vedrà dirigere l’Orchestra Cherubini a Pompei, Lucca e Ostuni. Le parole del maestro "Ho sempre ritenuto fondamentale l’incontro tra giovani strumentisti», afferma Riccardo Muti. «Ho voluto che i musicisti della mia Orchestra Giovanile Luigi Cherubini lavorassero fianco a fianco con gli studenti dei Conservatori, senza distinzioni, perché la musica si impara soprattutto condividendo. Suonare insieme significa ascoltarsi, rispettarsi, assumersi una responsabilità comune. I giovani sono i primi depositari del nostro patrimonio musicale e hanno il compito di custodirlo con serietà e passione. Credere nella musica, oggi, significa credere nel futuro del nostro Paese. Il mio invito è rivolto all’Italia più bella, perché riempia i suoi luoghi storici e li viva attraverso la cultura".

Riccardo Muti e l’Orchestra giovanile Cherubini per la prima volta insieme agli studenti dei conservatori

Pompei, Lucca, Ostuni. Riccardo Muti porta l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini insieme agli studenti dei Conservatori italiani in tre città simbolo della storia e della cultura nazionale per un progetto che mette al centro i giovani musicisti, il loro percorso di formazione e il valore della musica come patrimonio condiviso. Sabato 18 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone nel contesto del Lucca Summer Festival e mercoledì 22 luglio al Foro Boario, il progetto prende forma con la volontà di affidare la grande tradizione musicale del Paese alle nuove generazioni, inserendola in spazi che ne rappresentano in modo emblematico l’identità e coinvolgendo attivamente i giovani che in quei territori studiano e vivono la musica ogni giorno. In ciascuna delle tre tappe, una selezione di studenti dei Conservatori delle aree limitrofe sarà chiamata a salire sul palco accanto ai musicisti della Cherubini, condividendo prove e concerto sotto la direzione di Riccardo Muti. L’Orchestra Cherubini, fondata nel 2004, rappresenta un’esperienza unica nel panorama internazionale: un laboratorio permanente di alta formazione per giovani professionisti selezionati. L’incontro con gli studenti dei Conservatori rafforza questa vocazione alla trasmissione del sapere, trasformando il concerto in un momento di autentico passaggio di testimone tra chi sta completando il proprio percorso di studi e chi sta muovendo i primi passi nella professione. Approfondimento Muti al carcere di Opera: “Tutti sono portati ad abbracciare il bello”