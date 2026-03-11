Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Riccardo Muti per la prima volta in tournée insieme agli studenti dei Conservatori. VIDEO

Musica
©Getty

Pompei, Lucca, Ostuni: il Maestro Muti porta l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini insieme agli studenti dei Conservatori italiani in tre città simbolo della storia e della cultura nazionale per un progetto che mette al centro i giovani musicisti, il loro percorso di formazione e il valore della musica come patrimonio condiviso. Sabato 18 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone nel contesto del Lucca Summer Festival e mercoledì 22 luglio al Foro Boario

Nel video in testa a questo articolo, Riccardo Muti invita gli studenti dei Conservatori italiani a prendere parte alla tournée che a luglio lo vedrà dirigere l’Orchestra Cherubini a Pompei, Lucca e Ostuni.

Le parole del maestro

"Ho sempre ritenuto fondamentale l’incontro tra giovani strumentisti», afferma Riccardo Muti. «Ho voluto che i musicisti della mia Orchestra Giovanile Luigi Cherubini lavorassero fianco a fianco con gli studenti dei Conservatori, senza distinzioni, perché la musica si impara soprattutto condividendo. Suonare insieme significa ascoltarsi, rispettarsi, assumersi una responsabilità comune. I giovani sono i primi depositari del nostro patrimonio musicale e hanno il compito di custodirlo con serietà e passione. Credere nella musica, oggi, significa credere nel futuro del nostro Paese. Il mio invito è rivolto all’Italia più bella, perché riempia i suoi luoghi storici e li viva attraverso la cultura".

Riccardo Muti e l’Orchestra giovanile Cherubini per la prima volta insieme agli studenti dei conservatori
 

Pompei, Lucca, Ostuni. Riccardo Muti porta l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini insieme agli studenti dei Conservatori italiani in tre città simbolo della storia e della cultura nazionale per un progetto che mette al centro i giovani musicisti, il loro percorso di formazione e il valore della musica come patrimonio condiviso. Sabato 18 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone nel contesto del Lucca Summer Festival e mercoledì 22 luglio al Foro Boario, il progetto prende forma con la volontà di affidare la grande tradizione musicale del Paese alle nuove generazioni, inserendola in spazi che ne rappresentano in modo emblematico l’identità e coinvolgendo attivamente i giovani che in quei territori studiano e vivono la musica ogni giorno.

 

In ciascuna delle tre tappe, una selezione di studenti dei Conservatori delle aree limitrofe sarà chiamata a salire sul palco accanto ai musicisti della Cherubini, condividendo prove e concerto sotto la direzione di Riccardo Muti. L’Orchestra Cherubini, fondata nel 2004, rappresenta un’esperienza unica nel panorama internazionale: un laboratorio permanente di alta formazione per giovani professionisti selezionati. L’incontro con gli studenti dei Conservatori rafforza questa vocazione alla trasmissione del sapere, trasformando il concerto in un momento di autentico passaggio di testimone tra chi sta completando il proprio percorso di studi e chi sta muovendo i primi passi nella professione.

 

Approfondimento

Muti al carcere di Opera: “Tutti sono portati ad abbracciare il bello”

La grande tradizione sinfonico-operistica italiana

Il programma musicale delle tre serate celebra la grande tradizione sinfonico-operistica italiana. Giuseppe Verdi apre e chiude idealmente i concerti con le ouverture dal Nabucco e dalla Forza del destino. Al centro si collocano gli Intermezzi da Manon Lescaut di Giacomo Puccini, da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, affiancati dall’Ouverture del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini e da Contemplazione di Alfredo Catalani, insieme alla suite dal Gattopardo di Nino Rota.

 

La presenza dei giovani sul palco non rappresenta soltanto un’opportunità individuale, ma diventa il segno concreto di una comunità musicale che cresce insieme e che riconosce nella formazione il fondamento stesso della qualità artistica, con l’obiettivo di creare ponti tra studio e professione, tra territorio e scena internazionale, tra presente e futuro.

 

I biglietti per i concerti sono disponibili su TicketOne. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell’iniziativa.

Approfondimento

Riccardo Muti al carcere di Milano Opera, gli strumenti del mare

Spettacolo: Ultime notizie

Il testamento di Ann Lee, arriva il film di Mona Fastvold: curiosità

Cinema

Domani, 12 marzo, esce nelle sale italiane Il testamento di Ann Lee, film musical diretto da Mona...

Amanda Seyfried in THE TESTAMENT OF ANN LEE. Photo courtesy of Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Pechino Express, le Biondine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani

TV Show sky uno

Da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su...

Un semplice incidente, candidato all’Oscar da stasera su Sky e NOW

Cinema sky cinema

Il film diretto da Jafar Panahi e premiato con la Palma d’Oro a Cannes 2025, arriva in prima TV...

Via libera della Fenice a Beatrice Venezi direttrice musicale

Spettacolo

La nomina è "una scelta che assume consapevolmente anche il valore di un investimento sul futuro,...

Le libere donne, il cast della serie tv con Lino Guanciale. FOTO

Serie TV

La fiction diretta da Michele Soavi ambientata tra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra...

13 foto

Spettacolo: Per te