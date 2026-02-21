Debutta sabato 21 febbraio su Sky Documentaries “Franco Califano – Nun ve trattengo”, il documentario che ripercorre in una sola notte la vita e l’eredità del Califfo attraverso una trasmissione di Radio Radicale e un viaggio nella sua Roma. Tra testimonianze, materiali inediti e la voce originale dell’artista, il film offre un ritratto intimo e corale, in streaming su NOW e disponibile on demand

Arriva Franco Califano - Nun ve trattengo, un viaggio e un tributo che si svolgono nell’arco di una sola notte, per rievocare la figura di Franco Califano attraverso una trasmissione radiofonica e le testimonianze di chi ha condiviso con lui un tratto di strada. Un racconto intimo e suggestivo che intreccia memoria, musica e parole, restituendo l’anima di un artista senza tempo. Il documentario sarà in prima visione il 21 Febbraio su Sky Documentaries alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

Una notte a Roma: il viaggio tra radio, ricordi e la voce del Califfo Franco Califano - Nun ve trattengo è una narrazione ambientata in una sola notte per celebrare Franco Califano e per ricordarlo nella sua amata Roma. Il racconto è un viaggio intimo che prende il via dagli studi di Radio Radicale, dove uno speaker conduce una trasmissione dedicata al Maestro. Contemporaneamente all'esterno, il caronte Lele Vannoli fa il suo viaggio - realmente e metaforicamente - a bordo di un’auto d’epoca, sintonizzato sulle stesse frequenze di Radio Radicale, che l’accompagnano e lo guidano mentre attraversa una Roma onirica, dorata, piena di luoghi iconici della vita di Califano. Ripercorrendo quelle tappe, Vannoli restituisce un tributo unico e prezioso a quello che è stato un mattatore delle notti capitoline. In radio, intanto, si avvicendano le testimonianze dei personaggi che condividono ricordi e aneddoti che s’intrecciano alla musica, ai materiali inediti ed alla stessa voce di Califano che risuona nella notte dando spazio - più che ad un'immagine - al ricordo del suo inconfondibile timbro, permettendo allo spettatore di essere trasportato da tutta la potenza e la profondità di quelle corde vocali "disordinate" e vive più che mai.