Salmo, è uscito il singolo Crackers: testo e significato

Prende sempre più forma Hellvisback 10 Years Later, il nuovo progetto di Salmo che celebra il suo disco culto del 2016 e segna allo stesso tempo un nuovo snodo nel suo percorso artistico
Crackers è il secondo dei tre brani inediti contenuti in Hellvisback 10 Years Later ed è un vero e proprio manifesto di autonomia artistica: una dichiarazione d'identità che gioca sul contrasto tra immagine e autenticità nel mondo del rap contemporaneo, dove Salmo scende in campo colpendo pose, gerarchie e falsi miti del successo.
Il brano funziona come dichiarazione d'indipendenza: Salmo affonda nella frizione tra immagine e verità, smonta le liturgie del successo e colpisce posture e gerarchie della scena contemporanea. La scrittura è frontale, visiva, carica di quella ferocia controllata che aveva reso Hellvisback un punto di rottura. Dieci anni dopo, il bersaglio si è spostato, ma il tiro resta preciso.
Il testo di Crackers
Io non c'ho la Glock, no gang
No, non sono al top del trend
Non ho fatto un giorno di galera
E non ho mai fumato crack
Chi può diventare qualcuno
Senza mai sparare a nessuno?
Non hai fatto un giorno di carriera
(Co-co-come hai fatto a diventare una star?)
Iper dancefloor quando innesco il groove
Mi viene facile come rubare al Louvre
Neve nel Sahara, Anggun, zero canne col drum
Cerco il mio nirvana, In Bloom
Walkin' in the moon come Sting
Quando vedi la police, sembra un film coming soon
Niente rum, no tequila bum bum
O divento Tim Roth nel fottuto Four Rooms
Mi profumano le palle, ho l'erba nelle mutande
Cammino a tre gambe, credo che sia un Garpez
Sto delirando al supermarket con gli occhi rossi
Taglio la curva come Marquez e Rossi
Fammi fumare, sono il principe del Galles
Nessuno muove i fili, faccio musica wireless
Io sono qui per farti piangere
Fino a che non vedi la tua faccia riflessa nelle pozzanghere
Io non c'ho la Glock, no gang
No, non sono al top del trend
Non ho fatto un giorno di galera
E non ho mai fumato crack
Chi può diventare qualcuno
Senza mai sparare a nessuno? (Nessuno)
Non hai fatto un giorno di carriera
(Co-co-come hai fatto a diventare una star?)
Okay, sei in giro da un pezzo, ti devo un po' di stima
Sei come Michael Jackson, ma quello di Latina (Prr)
Vuoi fare il rapper di strada con il culo di fuori
Fanculo Tony Montana, meglio TonyPitony
La tua roba non mi fa, non mi scende giù
Io sono un po' Rino Gaetano, nun te reggae cchiù
Eh, nun te reggae cchiù
Banconote viola, rosse, gialle, verdi, blu
Ventilatore sul mondo quando si surriscalda
Da ragazzino avevo un sogno con i buchi in tasca
Di cosa c'hai bisogno? Di altri conti in banca?
La risposta è sempre quello che ti basta
O fai discorsi esistenziali più di Joe Rogan
Oppure un corso spirituale tipo no droga
Chi trova Dio a quarant'anni ha problemi di coca
O deve farsi perdonare qualcosa
Io non c'ho la Glock, no gang
No, non sono al top del trend
Non ho fatto un giorno di galera
E non ho mai fumato crack
Chi può diventare qualcuno (Chi?)
Senza mai sparare a nessuno?
Non hai fatto un giorno di carriera
(E come hai fatto a diventare una star?)
Lebon al mic
Eh, one shot
Tutto d'un fiato
Il videoclip in bianco e nero
Il video, diretto da Bogdan "Chilldays" Plakov, è un one-man-show in cui il rapper sardo riprende la maschera del suo alter-ego, muovendosi solitario tra le stanze di una ricca villa. L'attento lavoro sulla composizione dei quadri e l'uso delle architetture vengono rafforzati dal bianco e nero di Edoardo Bolli e dal montaggio di Ilaria Fusco, esasperando l'asciuttezza del flow e del sound. Il risultato è una sorta di implosione psichica. La grana marcata e la fotografia cruda restituiscono un'estetica quasi analogica che amplifica la tensione del brano e ne rafforza l'impronta underground: un impianto visivo di forte coerenza stilistica, dove performance e immagine si fondono in un'estetica diretta e senza compromessi.
Hellvisback 10 Years Later: il progetto
Salmo intende celebrare il decennale di Hellvisback, quel disco cult del 2016 che cambiò per sempre i connotati del suono e del linguaggio urbano in Italia. Interamente prodotto da Salmo, il progetto prende forma in un nuovo artwork che richiama l'iconografia originaria per trasformarla: l'elemento della maschera, che ritorna come simbolo chiave, si inserisce in una nuova estetica che filtra il passato attraverso dieci anni di evoluzione personale e artistica.
L'album è atteso per il 3 aprile 2026, ed è già disponibile in preordine nei formati CD (black leather box) e musicassetta rossa.