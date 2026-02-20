Salmo, è uscito il singolo Crackers: testo e significato

Crackers è il secondo dei tre brani inediti contenuti in Hellvisback 10 Years Later ed è un vero e proprio manifesto di autonomia artistica: una dichiarazione d'identità che gioca sul contrasto tra immagine e autenticità nel mondo del rap contemporaneo, dove Salmo scende in campo colpendo pose, gerarchie e falsi miti del successo.

Il brano funziona come dichiarazione d'indipendenza: Salmo affonda nella frizione tra immagine e verità, smonta le liturgie del successo e colpisce posture e gerarchie della scena contemporanea. La scrittura è frontale, visiva, carica di quella ferocia controllata che aveva reso Hellvisback un punto di rottura. Dieci anni dopo, il bersaglio si è spostato, ma il tiro resta preciso.

Il testo di Crackers

Io non c'ho la Glock, no gang

No, non sono al top del trend

Non ho fatto un giorno di galera

E non ho mai fumato crack

Chi può diventare qualcuno

Senza mai sparare a nessuno?

Non hai fatto un giorno di carriera

(Co-co-come hai fatto a diventare una star?)

Iper dancefloor quando innesco il groove

Mi viene facile come rubare al Louvre

Neve nel Sahara, Anggun, zero canne col drum

Cerco il mio nirvana, In Bloom

Walkin' in the moon come Sting

Quando vedi la police, sembra un film coming soon

Niente rum, no tequila bum bum

O divento Tim Roth nel fottuto Four Rooms

Mi profumano le palle, ho l'erba nelle mutande

Cammino a tre gambe, credo che sia un Garpez

Sto delirando al supermarket con gli occhi rossi

Taglio la curva come Marquez e Rossi

Fammi fumare, sono il principe del Galles

Nessuno muove i fili, faccio musica wireless

Io sono qui per farti piangere

Fino a che non vedi la tua faccia riflessa nelle pozzanghere

Io non c'ho la Glock, no gang

No, non sono al top del trend

Non ho fatto un giorno di galera

E non ho mai fumato crack

Chi può diventare qualcuno

Senza mai sparare a nessuno? (Nessuno)

Non hai fatto un giorno di carriera

(Co-co-come hai fatto a diventare una star?)

Okay, sei in giro da un pezzo, ti devo un po' di stima

Sei come Michael Jackson, ma quello di Latina (Prr)

Vuoi fare il rapper di strada con il culo di fuori

Fanculo Tony Montana, meglio TonyPitony

La tua roba non mi fa, non mi scende giù

Io sono un po' Rino Gaetano, nun te reggae cchiù

Eh, nun te reggae cchiù

Banconote viola, rosse, gialle, verdi, blu

Ventilatore sul mondo quando si surriscalda

Da ragazzino avevo un sogno con i buchi in tasca

Di cosa c'hai bisogno? Di altri conti in banca?

La risposta è sempre quello che ti basta

O fai discorsi esistenziali più di Joe Rogan

Oppure un corso spirituale tipo no droga

Chi trova Dio a quarant'anni ha problemi di coca

O deve farsi perdonare qualcosa



Io non c'ho la Glock, no gang

No, non sono al top del trend

Non ho fatto un giorno di galera

E non ho mai fumato crack

Chi può diventare qualcuno (Chi?)

Senza mai sparare a nessuno?

Non hai fatto un giorno di carriera

(E come hai fatto a diventare una star?)

Lebon al mic

Eh, one shot

Tutto d'un fiato