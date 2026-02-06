Salmo, è uscito il singolo 10 AD: testo e significato

Salmo celebra il decennale di Hellvisback , disco culto che quando è stato pubblicato, nel 2016, ha cambiato le regole del gioco e segnato un vero turning point per la scena rap italiana, ridefinendone suoni, linguaggi, ambizioni. Nel 2016, in un periodo di grande transizione per il genere, Salmo è riuscito a ristabilire equilibri e gerarchie imponendo una visione forte, personale e definitiva, e andando deliberatamente in controtendenza rispetto alle mode dominanti dell’anno. Un lavoro che ha rotto gli argini, portando nel mainstream un’estetica radicale e un’attitudine senza compromessi, in una formula inedita per il panorama nazionale. Con all’attivo 200mila copie vendute complessivamente, Hellvisback ha influenzato un’intera generazione di artisti e spostato in avanti l’asticella di ciò che il rap italiano poteva essere: più feroce, più libero, più contaminato. Il progetto, che uscirà il 3 aprile, è stato ribattezzato Hellvisback 10 Years Later è anticipato nell'uscita dal singolo 10 AD , che fa da apripista al progetto ed è accompagnato da un videoclip dalla grana in b/n: scritto e prodotto da Salmo, 1 0 AD è un brano-manifesto lucido e affilato, senza filtri né concessioni, che intreccia vissuto personale e osservazione sociale.

SALMO, IL TESTO DI 10 AD

Mic check Hellvisback 10 anni dopo

spingo ancora il rap e fumo ancora un botto

ho perso 10 chili sono sotto il mio motto

è sempre lo stesso "me ne fotto"

ho guardato fuori è passato un altro inverno

poi mi sono vestito in fretta ho fatto un altro investimento

sì ho comprato nuove macchine, un paio di case in centro

per capire non c'è prezzo quando vuoi comprare il tempo

stai calmo, tu non sei l'uomo dell'anno

non sei quell'arrivista, amico del giornalista

dell'arrivista che ho visto nel bagno

vuoi un'artista? eccolo

sono il primo della lista del secolo

quando va male non si rivedono

se stai vincendo squilla il telefono



Sai che mi hanno chiuso dentro dall'interno

ma qui si sta meglio, lettera dall'inferno

ti ho scritto mille volte che il guinzaglio non lo metto

sai che a volte il mostro si nasconde sopra il letto

è il prezzo del successo per la tv

salotti signorili, giovani pervertiti

young signorini, rifletti spegni i riflettori

la vita è un film, sì ma alla fine muori

non chiederti quanto, ma come

ti fanno il lavaggio del cervello e lo chiamano educazione

dalla famiglia a quella delle scuole

campi elisi e disinformazione o uccisi dal giudizio altrui

angoli bui, cecchini in occhiali da sole

nessuno ha mai scelto la sua fede, neanche chi crede

ma io non voglio credere, voglio sapere



Sì sta bene sul bordo del cratere

credi di essere libero, fin quando ti conviene

hai visto come è misera la vita negli abusi di potere

e solo se ti muovi puoi vedere le catene

vivo col sospetto, forse sono attratto un po' da ciò che non va detto

non mi riconosco nel riflesso lo ammetto

non tollero la droga specie quando non fa effetto



Che fine ha fatto Salmo?

ha toccato il fondo e sta ancora scavando

da quando sono risorto, non un giorno festivo

dici il rap è morto ma io sono ancora vivo

quante cose son cambiate, ora bastano due strofe già ti vestono Versace

mafia musicale nel mercato mele marce

io che vorrei fare strage di incapaci

i rapper sono felici quando vengono arrestati

così sono più credibili agli occhi degli abbonati

questi non cantano sembra che hanno i conati

con le spalle coperte con i pa' di avvocati

sopravvissuti da anticipi garantiti

investono sugli artisti che diventano virali

vorrei suonartele, ma senza gli spartiti

e strapparti via gli organi vitali

magari muori come Chester, tutto gonfio come un wrestler

Brock Lesnar, forse ci vediamo una di queste

saltano le teste, il mio concerto una corsa campestre



La tua roba è sit com

ti servirà un ombrello per la shitstorm

in Italia non funzioni come Billboard

fammi una cover solo quando sarò morto

attiva la campanella e lascia un commento sotto

la mia musica fa i buchi nei cartelli

per le strade fanno gare di coltelli

ci sono giorni in cui devi starmi lontano

e questo è uno di quelli



Ye

Hellvisback

2026

Lebon al mic