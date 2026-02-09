Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

È morto Ebo Taylor, pioniere dell'afrobeat. Aveva 90 anni

Musica
©Getty

Ha continuato a esibirsi fino all'età di 80 anni, portando il suo sound in Europa e negli Stati Uniti e consolidando il suo status di figura cult per giovani musicisti e appassionati. Il suo stile unico, caratterizzato da linee di chitarra complesse e arrangiamenti di fiati sofisticati, lo ha reso un simbolo dell'età d’oro del highlife e un mentore affettuosamente soprannominato "Zio Ebo"

Addio al pioniere dell'afrobeat. È morto ad Accra, la capitale del Ghana, a 90 anni Ebo Taylor, chitarrista, compositore e produttore ghanese considerato una delle figure più influenti della musica africana moderna. Taylor, la cui carriera ha attraversato oltre sei decenni, è scomparso il giorno dopo l'apertura del festival musicale che porta il suo nome nella città. Nato a Cape Coast nel 1936, Deroy 'Ebo' Taylor iniziò a esibirsi negli anni Cinquanta, partecipando a gruppi storici come i Stargazers e il Broadway Dance Band, contribuendo a definire il suono del highlife, il genere musicale ghanese che fonde ritmi tradizionali africani con jazz e influenze caraibiche. 

Icona globale della musica africana

Negli anni Sessanta si trasferì a Londra, dove studiò musica e collaborò con artisti africani di spicco, tra cui il leggendario Fela Kuti. Questo scambio culturale e musicale è considerato determinante per la nascita dell'afrobeat, fusione tra highlife, funk, jazz e soul politico. Al ritorno in Ghana, Taylor divenne uno dei produttori più richiesti del Paese, lavorando con star locali come Pat Thomas e C.K. Mann, oltre a guidare i propri ensemble. Le sue composizioni, tra cui Love and Death, Heaven, Odofo Nyi Akyiri Biara e Appia Kwa Bridge, hanno conosciuto una rinnovata attenzione internazionale quando dj e label contemporanei hanno iniziato a campionarle, contribuendo a far conoscere il highlife ghanese a nuove generazioni e a influenzare artisti di hip-hop, R&B e jazz in tutto il mondo.

Una lunga carriera

Taylor ha continuato a esibirsi fino all'età di 80 anni, portando il suo sound in Europa e negli Stati Uniti e consolidando il suo status di figura cult per giovani musicisti e appassionati. Il suo stile unico, caratterizzato da linee di chitarra complesse e arrangiamenti di fiati sofisticati, lo ha reso un simbolo dell'età d’oro del highlife e un mentore affettuosamente soprannominato "Zio Ebo". Dalla notizia della sua morte, gli omaggi sono arrivati da tutto il mondo. Il collettivo Jazz Is Dead, con base a Los Angeles, lo ha definito "pioniere, uno dei padri dell'afrobeat e della musica highlife". La star ghanese di dancehall Stonebwoy, il produttore americano Adrian Younge e lo scrittore nigeriano Dami Ajayi hanno ricordato Taylor come maestro del highlife e straordinario arrangiatore. Con Ebo Taylor scompare non solo un musicista, ma un ponte tra tradizione e modernità, un artista che ha reso la musica africana patrimonio mondiale riconosciuto dall'Unesco. 

Approfondimento

Addio a Brad Arnold, il frontman dei 3 Doors Down

Spettacolo: Ultime notizie

Beverly Hills 90210, da aprile la serie di culto su Sky e NOW

Serie TV

Torna la serie simbolo degli anni Novanta che racconta la crescita di un gruppo di ragazzi nella...

Tarantino Western: un libro che rilegge l’America tra mito e cinema

Paolo Nizza

George Clooney e Amal a Milano in Galleria eseguono il rito del toro

Spettacolo

La coppia (super vip) ha sorpreso i passanti. E c'è chi li ha avvisati: "State girando dalla...

Tre ciotole, il film dal libro di Michela Murgia in prima tv su Sky

Cinema sky cinema

Arriva in prima TV esclusiva su Sky Cinema TRE CIOTOLE, il nuovo film di Isabel Coixet tratto dal...

Green Day, l'esibizione al Super Bowl 2026

Musica

Il Levi's Stadium di Santa Clara, California, ha ospitato la finale del campionato della...

Spettacolo: Per te