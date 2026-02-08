Addio a Brad Arnold, il frontman dei 3 Doors Down

Il frontman di uno dei gruppi più popolari dei primi anni 2000 è morto, a 47 anni, per un cancro al rene. Le sue canzoni hanno accompagnato un’intera generazione, lasciando un segno indelebile nel rock più ascoltato e amato dal grande pubblico

Brad Arnold, voce e anima dei 3 Doors Down, è scomparso il 7 febbraio, a 47 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore al rene in stadio avanzato, diagnosticato alcuni mesi fa. A dare l’annuncio è stata la band con un messaggio affidato ai social, spiegando che il cantante si è spento serenamente nel sonno, circondato dall’affetto dei suoi familiari. Nato artisticamente nel Mississippi, il gruppo si era formato nel 1995 e aveva conosciuto un’ascesa rapidissima: già nel 1999 arrivò la prima nomination ai Grammy grazie a Kryptonite, brano scritto da Arnold quando aveva appena 15 anni, durante le lezioni di matematica.