DUĒKO presentano il singolo Incanto e Nuvole: il video

Finalmente Incanto e Nuvole, il nostro singolo di esordio. Siamo i DUĒKO, duo composto da Paolo Grassi e Francesco Plebani e, benché abbiamo iniziato questo viaggio insieme da poco tempo, possiamo dire con grande gioia di aver già ottenuto ottimi riscontri in contest di rilievo nazionale, quale il Rumore BIM Festival, in cui siamo arrivati secondi nella sezione Canto – Nuove proposte. Incanto e Nuvole è proprio il brano da cui è partita questa avventura; scritto da noi due, arrangiato da Franco Poggiali Berlinghieri, è un brano lyric pop che fonde la delicatezza melodica del pop contemporaneo con l'impronta narrativa del musical e la luminosità sognante delle colonne sonore Disney.



Il testo parla di amore, un amore che diventa rifugio, sogno e promessa di eternità, raccontato con un linguaggio semplice, con cui vogliamo parlare in modo diretto al nostro pubblico. L’atmosfera è quella di un abbraccio musicale: rassicurante, luminoso, denso di stupore. Incanto e Nuvole è pensato per accompagnare l'ascoltatore in un viaggio emotivo: ogni sezione sembra aprire una nuova scena, quasi si trattasse di un frammento di teatro in musica. Armonie morbide e avvolgenti evocano un senso di meraviglia e sospensione, l’arrangiamento alterna momenti intimi a esplosioni orchestrali. Pianoforte e archi creano un tappeto sognante; leggeri interventi di altri elementi aggiungono scintille di magia, come piccoli bagliori tra le nuvole; la ritmica rimane discreta, mai invadente.



Il videoclip, ideato da noi con la regia di Andrea Pisegna traduce questa atmosfera in immagini. L’esordio è dolce proprio come nella canzone, ne segue la melodia, alternando inquadrature di noi due nel nostro carattere apparentemente opposto e, al contempo, complementare. L’alternanza del bianco e del nero nelle scene, del resto, è un riferimento al concept del progetto DUĒKO che abbiamo sintetizzato nel logo stesso: Ying e Yang, due opposti che si completano a vicenda, proprio nell’arte e nella musica. Un’atmosfera disneyana permea le immagini e l’intero mood: focus del video è un cuore fucsia, dal quale fuoriescono stelle, fantasie magiche e cuori.



Le animazioni sono state realizzate da Adele Amato e Daniele Sportelli e le abbiamo volute includere proprio per convogliare l’attenzione sui concetti chiave del testo: "nel cuore un mondo di favole, le stelle ci guidano in un sogno che non svanirà". Inoltre, abbiamo voluto inserire nel videoclip alcuni elementi simbolo del progetto, in particolare i fiori, che ricorrono in tutto il nostro immaginario e in alcune simpatiche video interviste social, in cui doniamo appunto dei fiori alle persone che incontriamo per strada. Incanto e Nuvole è per noi lo specchio dell'anima di due sognatori che vogliono diffondere amore e sentimenti positivi, per dare il proprio modesto contributo alla realizzazione di un mondo migliore.