Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bresh, è uscito il singolo Introvabile: testo e significato

Musica

Il brano dell'artista genovese dipinge le contraddizioni che possono nascere e svilupparsi all’interno di una relazione. Ad aprile tre concerti in Europa e a luglio quattro date nella sua Genova

Introvabile è il nuovo singolo di Bresh, che torna a sorpresa con un nuovo brano inedito, dopo l’uscita lo scorso anno dell’album Mediterraneo, che è stato il nostro disco dell'anno. Il brano (prodotto da SHUNE, Rocco Biazzi, Juli) è caratterizzato da un iniziale giro di chitarra che accentua l’essenzialità di Introvabile e dipinge senza filtri le contraddizioni che possono nascere e svilupparsi all’interno di una relazione. Grazie alla scrittura estremamente intima e personale di Bresh, il risultato è un brano carico di emozione, che restituisce un’immagine fragile e umana dell’artista. Il nuovo singolo arriva dopo un 2025 che ha consacrato Bresh come uno degli artisti più apprezzati della sua generazione e nel 2026 Bresh arriverà anche in EuropaPer la prima volta:, sarà protagonista di tre date nel Vecchio Continente: il 12 aprile a Parigi, il 14 a Londra e il 15 a Barcellona. A luglio, invece, sarà il momento di Mare Nostrum: quattro imperdibili date al Porto Antico di Genova che lo vedranno tornare a esibirsi live nella sua città.

INTROVABILE, IL TESTO

Mi hai tradito

Nel senso che non è finita come mi aspettavo

E ti ho tradita (come? No, in senso lato)

Perché sei nuda e io mi sento un ladro

Tu mi hai aspettato

Ma sono un cronico ritardatario

E ci ho provato (devi darmi tempo)

Ma nel rincorrerti sono inciampato

Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare

Che ogni fiume torna al mare e la corrente mi ha smarrito

E come un matto l’equilibrio spesso è il mio peggior nemico

E son sparito.

Ma se riuscissi anche un secondo a non ricorrere le idee

E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno

E se facessi pure finta di star bene

Di star bene senza te

Potrei sentire anche il mio battito

Che non starebbe fermo un attimo

Ma quanto è ipocrita e capisco

Quando dico che sparisco

E poi dico che tu sei introvabile

Mi dai ragione

Solo perché con me lo so è difficile parlare

Va bene tutto

Per quieto vivere e per questo voglio rimediare

Ti chiederei come stai ma non di certo per primo

Vorrei una moglie ubriaca senza finire mai il vino

Però spiegartelo è un dramma è una condanna è un casino

Sarà bello stare soli ora che solo son io

Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare

Che ogni fiume torna al mare e la corrente mi ha smarrito

E io sono come un biglietto che hai lasciato dentro un libro

Che cadrà sul pavimento quando cambierai l’appartamento

Ma se riuscissi anche un secondo a non ricorrere le idee

E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno

E se facessi pure finta di star bene

Di star bene senza te

Potrei sentire anche il mio battito

Che non starebbe fermo un attimo

Ma quanto è ipocrita e capisco

Quando dico che sparisco

E poi dico che tu sei introvabile

Ma quanto è ipocrita e capisco

Se da solo non guarisco

E ti faccio stare male insieme a me

Approfondimento

Bresh, l'album Mediterraneo: "La mia musica viaggia a emozioni"
FOTOGALLERY

1/52
Musica

Mediterraneo di Bresh è il migliore e più coraggioso album del 2025

L'artista genovese  ha saputo condensare in 16 canzoni un viaggio che porta spensieratezza senza smarrire il senso della realtà. Menzioni speciali a Venerus e Shablo e alla poetica pianistica di Remo Anzovino e Dardust SELEZIONE E SCELTA DEGLI ALBUM A CURA DI FABRIZIO BASSO 

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Bresh, è uscito il singolo Introvabile: testo e significato

Musica

Il brano dell'artista genovese dipinge le contraddizioni che possono nascere e svilupparsi...

Gomorra - Le Origini, le anticipazioni sul quarto episodio

Serie TV

Le vite di Pietro, Angelo, Imma e degli altri personaggi del prequel di Gomorra sono a un bivio...

MasterChef, Chef Pavan ai fornelli e Chiellini assaggiatore. FOTO

TV Show sky uno

Chef Chiara Pavan ha cucinato nella Green Mystery Box "vegetale". Dounia ha vinto Golden Pin e...

33 foto

HELP(2), annunciato il nuovo album collaborativo via War Child Records

Musica

War Child Records annuncia HELP(2), nuovo album collaborativo ispirato alla storica uscita del...

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo 3 uscirà nel 2026, la prima foto

Serie TV

Con finale della seconda stagione dello show in onda su Disney+ è arrivata la prima anticipazione...

Spettacolo: Per te