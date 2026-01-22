Luca Carboni a Bologna, la possibile scaletta del concerto

Il cantautore salirà sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 24 gennaio, il 19 e il 20 aprile. Inoltre, Luca Carboni sarà protagonista di un concerto al Palazzo dello Sport di Roma il 12 marzo e di una tournée estiva
A poche settimane di distanza dallo show sold out all’Unipol Forum di Assago, Luca Carboni tornerà in concerto. Il 24 gennaio l’amato cantautore bolognese si esibirà sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
luca carboni a bologna, la possibile scaletta
Nuovi appuntamenti live per Luca Carboni. Sabato 24 gennaio il cantautore sarà in concerto all’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto dell'11 novembre 2025 all’Unipol Forum di Assago:
- Primavera
- Sto pensando
- Ci stiamo sbagliando
- Fragole buone buone
- Sarà un uomo
- La mamma
- Solarium
- Ci sei perché
- Caro Gesù
- La mia città
- Chicci di grano
- Inno nazionale
- Mi ami davvero
- L’amore che cos’è
- Le ragazze
- Gli autobus di notte
- Farfallina
- Silvia lo sai
- Mix 1992
- O è Natale tutti i giorni
- Luca lo stesso
- San Luca
- Bologna è una regola
- Vieni a vivere con me
- Mare mare
- Una grande festa
- Ci vuole un fisico bestiale
Oltre al concerto di sabato 24 gennaio, Luca Carboni si esibirà all’Unipol Arena anche il 19 e il 20 aprile. Inoltre, il cantautore sarà protagonista di un grande show al Palazzo dello Sport di Roma il 12 marzo. Quest’estate l’artista porterà la sua musica in giro per l’Italia: da Genova a Macerata passando per Marostica, Pescara, Lecce e Mantova. Questo il calendario completo della tournée:
- 7 luglio, Genova
- 10 luglio, Codroipo
- 11 luglio, Marostica
- 14 luglio, Cervia
- 18 luglio, Cervere
- 24 luglio, Firenze
- 26 luglio, Cernobbio
- 1 agosto, Pescara
- 22 agosto, Lecce
- 2 settembre, Mantova
- 10 settembre, Caserta
- 13 settembre, Macerata
A dicembre Luca Carboni è stato omaggiato dalla sua città con le luminarie di via Indipendenza dedicate alla canzone Bologna è una regola contenuta nell’album Pop-Up, certificato disco d’oro. Il cantautore ha dichiarato sul suo profilo Instagram che conta più di 150.000 follower: “Una grande gioia e un’emozione immensa”. L’artista ha aggiunto: “Accenderla e illuminarla di pensieri e parole che raccontano la bellezza di essere qua, che gridano l’amore per questa città. Grazie a tutti”.
