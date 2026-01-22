Luca Carboni a Bologna, la possibile scaletta del concerto

Il cantautore salirà sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 24 gennaio, il 19 e il 20 aprile. Inoltre, Luca Carboni sarà protagonista di un concerto al Palazzo dello Sport di Roma il 12 marzo e di una tournée estiva

A poche settimane di distanza dallo show sold out all’Unipol Forum di Assago, Luca Carboni tornerà in concerto. Il 24 gennaio l’amato cantautore bolognese si esibirà sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

luca carboni a bologna, la possibile scaletta Nuovi appuntamenti live per Luca Carboni. Sabato 24 gennaio il cantautore sarà in concerto all’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto dell'11 novembre 2025 all’Unipol Forum di Assago: Primavera

Sto pensando

Ci stiamo sbagliando

Fragole buone buone

Sarà un uomo

La mamma

Solarium

Ci sei perché

Caro Gesù

La mia città

Chicci di grano

Inno nazionale

Mi ami davvero

L’amore che cos’è

Le ragazze

Gli autobus di notte

Farfallina

Silvia lo sai

Mix 1992

O è Natale tutti i giorni

Luca lo stesso

San Luca

Bologna è una regola

Vieni a vivere con me

Mare mare

Una grande festa

Oltre al concerto di sabato 24 gennaio, Luca Carboni si esibirà all’Unipol Arena anche il 19 e il 20 aprile. Inoltre, il cantautore sarà protagonista di un grande show al Palazzo dello Sport di Roma il 12 marzo. Quest’estate l’artista porterà la sua musica in giro per l’Italia: da Genova a Macerata passando per Marostica, Pescara, Lecce e Mantova. Questo il calendario completo della tournée: 7 luglio, Genova

10 luglio, Codroipo

11 luglio, Marostica

14 luglio, Cervia

18 luglio, Cervere

24 luglio, Firenze

26 luglio, Cernobbio

1 agosto, Pescara

22 agosto, Lecce

2 settembre, Mantova

10 settembre, Caserta

