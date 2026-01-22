Little Boys presentano il singolo Ilaria: il video

Il videoclip nato lungo un tour estremo in Cina. Ilaria non è soltanto un videoclip, ma il risultato concreto di un’esperienza artistica e umana vissuta sul campo, città dopo città, palco dopo palco. È il frutto di un percorso reale, fatto di spostamenti continui, incontri, concerti e condivisione. Nasce infatti durante un tour intenso e radicale in Cina, trasformando il viaggio stesso nel cuore pulsante del racconto visivo. Un progetto che fonde musica, pubblico e territorio in un’unica narrazione coerente, dove il confine tradizionale tra band e spettatori si assottiglia fino quasi a scomparire.



Il videoclip di Ilaria è stato girato interamente lungo il tour cinese, coinvolgendo fan, band locali e momenti autentici di backstage e live. Non esiste una messa in scena costruita o una narrazione predefinita: la regia segue il flusso naturale degli eventi, lasciando che siano le situazioni reali a guidare le immagini. Energia, sudore, caos, stanchezza e connessione umana vengono catturati senza filtri. Ogni ripresa nasce da ciò che accade realmente, rendendo il video un documento vivo e pulsante, più vicino a un diario di viaggio visivo che a un prodotto ideato a tavolino. La regia è firmata da Ding Ding, mentre la produzione è curata dall’agenzia Borderless, che ha saputo trasformare l’intero tour in un set mobile continuo. Le immagini scorrono tra concerti infuocati, primi piani del pubblico, scene di vita quotidiana, spostamenti, attese, frammenti di viaggio e momenti di intimità lontani dal palco. Il montaggio costruisce un’estetica cruda, istintiva, ma profondamente umana. Il risultato è un video che non si limita a raccontare una canzone, ma restituisce un’esperienza condivisa, in cui ogni persona incontrata lungo il percorso diventa parte integrante dell’opera.



Ilaria, prodotto e mixato da Livio Magnini trova così una dimensione visiva perfettamente coerente con il suo spirito musicale: diretto, emotivo, senza sovrastrutture. Il videoclip celebra la partecipazione attiva del pubblico, che non viene mai relegato al ruolo di semplice spettatore, ma diventa co-autore del racconto. Fan e musicisti locali si trasformano in protagonisti, incarnando il concetto globale dei Little Boys: una musica che viaggia, si contamina, si lascia attraversare dai luoghi e crea connessioni reali e durature. Il tour che ha dato vita al videoclip si è svolto dal 17 ottobre al 2 novembre 2025, attraversando numerose città della Cina: Pechino, Hangzhou, Shanghai, Wuhan, Taiyuan, Xi’an, Chengdu, Kaili, Changsha, Guangzhou e Nanning. In poco più di due settimane abbiamo portato la nostra musica su dodici palchi diversi, muovendoci tra club underground e grandi appuntamenti come il Changsha Punk Festival, suonando complessivamente davanti a oltre 3.000 spettatori. Un percorso fisicamente duro, spesso estremo, ma artisticamente potentissimo.



Problemi tecnici, stanchezza accumulata, jet lag e situazioni a tratti surreali hanno accompagnato ogni tappa del tour. Tuttavia, sono proprio questi elementi a rendere Ilaria un videoclip autentico e credibile. Le immagini raccontano una vera e propria epopea musicale contemporanea, in cui la musica diventa un linguaggio universale capace di superare barriere culturali e linguistiche, mentre il viaggio stesso si trasforma in forma d’arte. Il nostro è un manifesto visivo di musica senza confini, energia pura e connessione totale con il pubblico, nato dall’esperienza reale e restituito senza mediazioni.