Cosmo, è uscito il nuovo singolo Ciao: testo e significato

A 10 anni dal successo dell'album L'ultima festa, il cantautore, produttore e dj di Ivrea propone un nuovo immaginario pop anni Ottanta, che culminerà il 17 aprile nell'uscita del nuovo album La fonte

Il 21 gennaio Cosmo ha pubblicato il nuovo singolo Ciao, che arriva 10 anni dopo il disco di grande successo L’ultima festa. “Dieci anni in cui è cambiato tutto, o forse non è cambiato niente. Non lo so. Ho deciso di celebrare questo anniversario importante nell’unico modo che conosco: guardando al futuro. Con un nuovo disco e con dei nuovi concerti (ho avuto un’idea un po’ insolita, preparatevi)”, aveva annunciato su Instagram qualche giorno fa. Un videoclip diretto da Studio900 accompagna il brano. Il 17 aprile, infine, uscirà il nuovo album La fonte (Columbia Records – Sony Music Italy – 42Records), scritto, prodotto e suonato con il musicista e produttore Alessio Natalizia (Now Waving). “Giocando con gli accordi siamo finiti in un immaginario pop italiano anni Ottanta. È in quel momento che abbiamo capito che la magia si era rimessa in moto, che un nuovo disco stava nascendo”, ha spiegato Cosmo. Il disco è già disponibile in preorder in tre formati: LP nero con poster, LP blu marmorizzato con poster (autografato o standard) e CD (autografato o standard).

IL TESTO E IL SIGNIFICATO Il singolo Ciao di Cosmo racconta l’accettazione del dolore come passaggio necessario per attraversare e superare la sofferenza. Ecco il testo del brano:

Ciao

Ti ho solo detto ciao

Mentre sparivi laggiù

Con quel sorriso laggiù

Soltanto ciao (Ciao)

Ma dietro questo ciao (Ciao)

Volevo parlarti, raccontarti

Sfogarmi, magari aiutarmi

Invece resto qui

Mentre scoppia il temporale

Mentre seguo con gli occhi

Tutta 'sta gente scappare

Poi non guardo più, no

Tutto inutile (Ah)





Chiudo gli occhi e respiro

Respiro e resto così





Senza un posto dove andare

E sento il battito che sale

E non lo riesco a controllare (Mh)

Ma mi arrendo, sì

Sì mi arrendo, mi arrendo

A questo cuore che non riconosco più

E mi scende una piccola lacrima e resto così





E mi lascio attraversare

Dal dolorе e le paure

Che non voglio mai sentire (Mh)

E mi arrendo, sì

Sì mi arrendo, mi arrendo

A questo cuore che non riconosco più

Ogni piccola stupida lacrima

A quest'unica vita un po' inutile

Ogni volta che sembra difficile





Ogni piccola stupida lacrima

Ogni piccola stupida lacrima

A quest'unica vita un po' inutile

Ogni volta che sembra difficile

Ogni piccola stupida lacrima

Ogni piccola stupida lacrima Approfondimento Cosmo, stare bene e stare insieme porta verso La Verità

CHI È COSMO Nato nel 1982 a Ivrea, in provincia di Torino, il cantautore, produttore discografico e dj Cosmo (nome d’arte di Marco Jacopo Bianchi), ha esordito nei primi anni Duemila nel gruppo indie rock Drink to Me. Nel 2013 ha debuttato come solista con l’album Disordine, poi inserito nella rosa dei cinque finalisti della Targa Tenco nella categoria Opera Prima. Nel 2016 ha pubblicato il secondo disco di grande successo, L’ultima festa, seguito nel 2017 dal terzo album Cosmotronic, nel 2021 dal quarto disco La terza estate dell’amore e nel 2024 dal quinto album Sulle ali del cavallo bianco. Nel 2022 ha partecipato al Festival di Sanremo come ospite de La Rappresentante di Lista insieme a Margherita Vicario e a Ginevra per interpretare una versione elettronica del brano Be My Baby delle Ronettes. Ora ha pubblicato il nuovo singolo Ciao e il 17 aprile uscirà il nuovo album La fonte. Approfondimento Cosmo, chi è l'artista con La rappresentante di lista a Sanremo 2022