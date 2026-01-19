Dargen D'Amico, è uscito il singolo Pianti Grassi: testo e significato

Aspettando di tornare, per la terza volta, all'Ariston, Dargen D'Amico , in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo ( GUARDA LO SPECIALE ) col brano Ai Ai , ha pubblicato il singolo Pianti Grassi . La canzone offre una disamina lucida e ironica della società contemporanea. Un mondo che assomiglia alla chiesa citata nella prima strofa: “Vende l’organo, sostituisce la musica con un video su YouTube, ma poi il bluetooth non funziona davvero”. Un’immagine paradossale che racconta perfettamente un presente fatto di scorciatoie, soluzioni provvisorie e connessioni solo apparenti. È la stessa logica che attraversa i comportamenti quotidiani: la tendenza a ridurre tutto al minimo, dall’impegno che mettiamo in ciò che facciamo all’interesse che dimostriamo verso gli altri. Un abbassamento generale dell’intensità emotiva e della responsabilità, dove tutto è più veloce, più leggero, ma anche più fragile. Dentro questa riflessione corale, Dargen D'Amico chiama in causa chiunque: chi lo conosce da sempre e chi invece non lo conosce affatto. Nessuno è escluso da questo ritratto disilluso, ma profondamente umano, che alterna sarcasmo e malinconia.

PIANTI GRASSI, IL TESTO

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti



Io giravo nudo in casa e speravo che mi notassi

E poi giuravo che sparivo, ma-a a piccoli passi

Volevo che mi volessi o almeno che ti pungessi con i miei

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti



Saluto quelli che mi riconoscono

Che mi hanno incorniciato al battesimo e poi messo in un angolo

La vecchia chiesa che ha venduto l'organo

E a Natale usa un cane su YouTube vestito da angelo

Però il Bluetooth gracchia, suona male

Come se Dio si facesse una ritorsione personale

Sono pessimista, però è una fase

Sono fallito di nuovo, lo so, voi che fate?



Siamo nati peccatori, ricattati

Siamo destinati a dar' lavoro agli avvocati

E così semplice



Io giravo nudo in casa e speravo che mi notassi

E poi giuravo che sparivo, ma-a a piccoli passi

Volevo che mi volessi o almeno che ti pungessi con i miei

Con i miei pianti grassi (Con i miei pianti)



Saluto tutti quelli che non mi conoscono, ma mi evitano e li ringrazio

Troppi corpi mi distraggono

E poi finisce che fantastico di essere sbattuto su un tavolo

Come sui treni nei giorni di sciopero

Ho perso il treno ma volevo esserci

E farti ascoltare dei gruppi che non conosci

Essere complici anche senza esserne consci

Volevo darti delle cose semplici (Cose semplici)



Io giravo nudo in casa e speravo che mi notassi

E poi giuravo che sparivo, ma-a a piccoli passi

Volevo che mi volessi o almeno che ti pungessi con i miei

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti



Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti

Siamo nati peccatori, ricattati

Siamo destinati, ah