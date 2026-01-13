Maddalena presenta il singolo Caro Amico: il video

La canzone è il racconto di un legame raro, fatto di libertà e protezione allo stesso tempo, in cui l’altro diventa una fuga quando il mondo pesa e un riparo quando serve fermarsi. IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA

Caro Amico è un inno a quell’amicizia speciale che si trasforma lentamente in amore. È il racconto di un legame allegro, sano e spensierato, costruito sulla complicità. Credo profondamente che volersi bene significhi proprio questo, scegliersi ogni giorno nella leggerezza, sapersi prendere meno sul serio e affrontare insieme anche le cose difficili. In fondo, “è tutto così difficile che credo amarsi sia ridere”. Caro Amico è una canzone d’amore senza pretese, che non cerca l’enfasi o il dramma,

ma dà valore all’innamoramento per quello che è davvero, a mio avviso, una delle

esperienze più incredibili e universali dell’umanità. Avete presente la sensazione precisa delle farfalle nella pancia? Ho voluto racchiudere proprio quella sensazione in

un’immagine, trasformarla in qualcosa che potesse essere trattenuto nel tempo, come una fotografia emotiva.



Questo brano racconta anche come ogni grande amore riesca a sostituire il torpore della vita e a riempire i silenzi. Quando l’amore manca, tutto sembra più lento, distante, immobile. “Se mi stai lontano cade la noia su tutta Milano”, una frase che per me racchiude l’idea di quanto una persona possa cambiare la percezione del mondo che ci circonda.



Il video di Caro Amico, girato da Giovanni Ferrari, Paolo Zambelli e Romano Dubbini, è

naturale, istintivo, quasi rubato. Come ogni mia storia, il brano, nasce da un vissuto

personale, un’amicizia diventata passione, l’esperienza più divertente che si possa

immaginare. L’estetica vintage fa da cornice a un racconto intimo e sincero, in linea con l’identità del mio progetto musicale. Siamo semplicemente noi per quello che siamo: due amici, due complici, due amanti, due persone che sanno evadere dalla realtà nello spazio di una risata. È il racconto di un legame raro, fatto di libertà e protezione allo stesso tempo, in cui l’altro diventa una fuga quando il mondo pesa e un riparo quando serve fermarsi. Invece di esaltare l’amore struggente, ho voluto raccontare l’altra faccia della medaglia, superando l’idea che passione significhi necessariamente dolore. “Sei la mia passione perché ti penso senza ragione”. Per me la passione non ha bisogno di logica né di sofferenza, l’amore che auguro a tutti fluisce da sé e ha come unico presupposto la felicità. Il messaggio centrale è semplice, intuitivo, ma per me essenziale, in un mondo complesso, impariamo a circondarci di persone che sanno farci stare bene e doniamo solo a loro tutto il nostro amore, senza riserve: “a noi che siamo da sempre complici veri, ti

prego restiamo immuni ai brutti pensieri”.