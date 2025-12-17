Il prossimo anno la voce di Gocce di memoria tornerà in concerto con numerose date in giro per l’Italia: da Torino a Padova passando per Firenze
Ultimi appuntamenti della tournée nei palazzetti. Il 19 e il 22 dicembre Giorgia sarà in concerto sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
giorgia a roma, la possibile scaletta
Venerdì 19 e lunedì 22 dicembre Giorgia porterà la sua musica al Palazzo dello Sport di Roma. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Gocce di memoria non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta, attesi i suoi brani più amati. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Jesolo:
- L’unica
- I Feel Love / Senza confine / E c’è ancora il mare / Il cielo in una stanza / Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti
- Come saprei
- E poi
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi / Scelgo ancora te / True Colors / È l’amore che conta
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune
- Il mio giorno migliore / We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- Golpe
Oltre ai due concerti di Roma, sabato 20 dicembre Giorgia (FOTO) sarà protagonista di uno show al Palaflorio di Bari. Il prossimo anno l’artista tornerà in concerto con numerose date in giro per l’Italia: da Torino a Padova passando per Firenze. Ecco il calendario completo degli appuntamenti:
- 13 marzo - Inalpi Arena, Torino
- 16 marzo - Palazzo dello Sport, Roma
- 18 marzo - Palaflorio, Bari
- 21 marzo - Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)
- 23 marzo - Unipol Forum, Assago (MI)
- 24 marzo - Unipol Forum, Assago (MI)
- 28 marzo - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 30 marzo - Kioene Arena, Padova
A novembre Giorgia ha pubblicato il suo nuovo album G, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. all’interno anche il brano La cura per me presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Quest’estate la cantante ha conquistato il pubblico con il tormentone L’unica, a cui ha fatto seguito Golpe uscito a settembre.
