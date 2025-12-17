Ultimi appuntamenti della tournée nei palazzetti. Il 19 e il 22 dicembre Giorgia sarà in concerto sul palco del Palazzo dello Sport di Roma . Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

giorgia a roma, la possibile scaletta

Venerdì 19 e lunedì 22 dicembre Giorgia porterà la sua musica al Palazzo dello Sport di Roma. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Gocce di memoria non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta, attesi i suoi brani più amati. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Jesolo:

L’unica

I Feel Love / Senza confine / E c’è ancora il mare / Il cielo in una stanza / Gocce di memoria

Vivi davvero

Carillon

Oronero

Corpi celesti

Come saprei

E poi

Sabbie mobili

Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino

Spirito libero

Paradossale

Io fra tanti

Se mi vuoi / Scelgo ancora te / True Colors / È l’amore che conta

La gatta (sul tetto)

Di sole e d’azzurro

Come neve

Tra le lune e le dune

Il mio giorno migliore / We Found Love

La cura per me

Tu mi porti su

Golpe