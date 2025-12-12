Noemi, la possibile scaletta del concerto a Bologna

L'appuntamento è lunedì 15 dicembre al Teatro Duse. Penultima data del Nostalgia Indoor Tour che terminerà il giorno 20 a Roma
Il Nostalgia Indoor Tour di Noemi arriva, il 15 dicembre, a Bologna, al Teatro Duse, uno dei teatri più affascinanti d’Italia, ricreando una dimensione live più
raccolta e immersiva, dove l’ascolto e il contatto con il pubblico diventano protagonisti. Lo spettacolo che Noemi porta sul palco ha una dimensione visiva innovativa frutto del lavoro della creative director Ace Bowerman, già al fianco di artisti internazionali del calibro di Dua Lipa, Blackpink, Ed Sheeran e Bebe Rexha, che con il suo approccio scenico dona allo show un respiro internazionale. La scenografia, composta da grandi drappeggi proiettati, muta forma e colore a seconda dei brani, trasformandosi in una finestra su paesaggi e atmosfere sempre nuove. Le luci modellano lo spazio come in un film: un luogo antico, una notte di luna piena, un cielo
stellato o una discoteca dai colori cangianti. Nei momenti più intimi, un’installazione luminosa avvolge il pianoforte e si anima a ritmo di musica, in un dialogo suggestivo tra suono e immagine. Ad accompagnare Noemi sul palco una band d’eccezione composta da: Matteo Di Francesco (batteria), Gabriele Greco (basso), Luciano Zanoni (tastiere), Marco Rosafio (chitarra), Davide Gobello (chitarra) e Simona Farris (cori). Il tour terminerà il 20 dicembre a Roma, al Palazzo dello Sport.
noemi a Bologna, La possibile scaletta del concerto
Lunedì 15 dicembre Noemi porterà la sua musica sul palco del Teatro Duse di Bologna. Questa la probabile scaletta.
- Se t’innamori muori
- Luna bugiarda
- Senza lacrime
- La fine
- Per tutta la vita
- Briciole
- Piece of My Heart
- Tutto l’oro del mondo / L’attrazione / L’amore eternit
- Ti amo non lo so dire
- Non ho bisogno di te
- Non sono io
- Nostalgia
- Centomila notti
- Bagnati dal sole
- Generale
- Guardare giù
- Bianca
- Oh ma
- Makumba
- L’amore si odia
- Glicine
- Sono solo parole
- Vuoto a perdere
- Se t’innamori muori
©IPA/Fotogramma
