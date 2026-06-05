Costantino Vitagliano aggiorna sulla sua malattia: "Ho perso 38 kg"

Il 3 giugno l'ex tronista è tornato in tv ospite a La Volta Buona, raccontando gli ultimi due anni di vita segnati da una malattia autoimmune che colpisce i vasi sanguigni. Una diagnosi arrivata all'inizio del 2024 che gli ha cambiato tutto: la quotidianità, il fisico, il modo di guardare al futuro

La diagnosi ha stravolto le sue abitudini e il suo modo di guardare al futuro: "Pensavo di essere invincibile e immortale, oggi è tutto diverso", ha dichiarato in studio. Ricoveri, terapie impegnative e un periodo prolungato lontano dalla sua vita normale hanno segnato profondamente questi due anni.

La patologia di cui soffre Costantino Vitagliano è una malattia autoimmune che provoca problemi ai vasi sanguigni , diagnosticata all'inizio del 2024. Tutto è partito da una forte infiammazione addominale che, nel giro di poco tempo, ha provocato una perdita di peso drastica . In una precedente intervista a Monica Setta, l'ex tronista aveva spiegato nel dettaglio la natura del rischio: un'infiammazione che, se non tenuta sotto controllo, può portare alla dilatazione dell'aorta addominale con conseguenze potenzialmente letali nel giro di pochi secondi.

Nel salotto di Caterina Balivo, Costantino Vitagliano è tornato a parlare della sua malattia. Una malattia che, diagnosticata nel 2024, ha cambiato la sua vita.

Il percorso di cura

Costantino Vitagliano ha raccontato di aver perso circa 38 chili, dovendo ricorrere al cortisone come unico antinfiammatorio disponibile in una prima fase, con evidenti ripercussioni sul peso e sull'aspetto fisico.

Il momento più difficile è arrivato al rientro dall'ospedale: guardandosi allo specchio dopo il lungo periodo di ricovero non si riconosceva, e la perdita di peso aveva avuto un impatto forte anche sul piano psicologico, rendendo ancora più complesso il percorso di recupero.

Ad aprile 2025, ospite in un'altra trasmissione, aveva anticipato di aver avviato una terapia basata sulle cellule staminali. Ora, grazie alla nuova terapia, è riuscito a recuperare circa 30 chili, e ha ricominciato ad allenarsi per riprendere gradualmente peso e massa muscolare.

La gestione della malattia è però destinata a restare parte integrante della sua quotidianità: "Dovrò curarmi per tutta la vita", ha detto con chiarezza, senza nascondere la fatica ma anche con una nuova consapevolezza. Oggi la situazione appare più stabile, e Vitagliano guarda avanti con maggiore fiducia.