Costantino Vitagliano e il format web sulla scia di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona non è l'unico, ad alzare la coltre sul mondo dei vip. O meglio: presto non lo sarà. Vitagliano, il tronista più famoso della storia di Uomini e Donne, ha annunciato l'arrivo su YouTube del suo nuovo progetto

Costantino Vitagliano, su Instagram e su TikTok, ha annunciato il suo nuovo progetto: un format web che, in streaming su YouTube, svelerà i retroscena della tv dei primi anni Duemila."Racconterò gli stessi anni della docuserie di Fabrizio Corona ma con altri occhi: i miei", ha detto, riferendosi alla serie Netflix Fabrizio Corona: Io sono notizia visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.

Il racconto di Costantino Vitagliano

La docuserie di Fabrizio Corona è finita dritta al centro delle cronache, per via dei segreti svelati sulla televisione dei primi anni Duemila. Ora, Costantino Vitagliano ha promesso di fare lo stesso. Gli inizi del Duemila sono stati i suoi anni. Era sulla cresta dell'onda, veniva pagato milioni per presenziare in discoteca una manciata di secondi. Tutti volevano il primo tronista della storia, e le voci hanno cominciato a diffondersi. "Mi hanno accusato di essere sceso a compromessi con Lele Mora e questo mi ha dato fastidio, visto che non l'ho mai fatto. Alcuni miei colleghi hanno preso decisioni diverse dalle mie e si sono concessi a quello che allora era il più potente agente delle star", ha raccontato, facendo intuire che - nel suo format web - non si risparmierà. "Lele Mora ancora oggi dice che è stato con qualche ragazzo, ma specifica che non è successo con me, ma con altri", ha proseguito. Spiegando che, in quegli anni, moltissimi ragazzi volevano essere come lui (e che persino gli altri tronisti erano soprannominati "i Costantini") .