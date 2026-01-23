Costantino Vitagliano e il format web sulla scia di Fabrizio Corona

Costantino Vitagliano, il format web sulla scia di Fabrizio Corona sui retroscena della tvSpettacolo
Fabrizio Corona non è l'unico, ad alzare la coltre sul mondo dei vip. O meglio: presto non lo sarà. Vitagliano, il tronista più famoso della storia di Uomini e Donne, ha annunciato l'arrivo su YouTube del suo nuovo progetto
Costantino Vitagliano, su Instagram e su TikTok, ha annunciato il suo nuovo progetto: un format web che, in streaming su YouTube, svelerà i retroscena della tv dei primi anni Duemila."Racconterò gli stessi anni della docuserie di Fabrizio Corona ma con altri occhi: i miei", ha detto, riferendosi alla serie Netflix Fabrizio Corona: Io sono notizia visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.
Il racconto di Costantino Vitagliano
La docuserie di Fabrizio Corona è finita dritta al centro delle cronache, per via dei segreti svelati sulla televisione dei primi anni Duemila. Ora, Costantino Vitagliano ha promesso di fare lo stesso. Gli inizi del Duemila sono stati i suoi anni. Era sulla cresta dell'onda, veniva pagato milioni per presenziare in discoteca una manciata di secondi. Tutti volevano il primo tronista della storia, e le voci hanno cominciato a diffondersi. "Mi hanno accusato di essere sceso a compromessi con Lele Mora e questo mi ha dato fastidio, visto che non l'ho mai fatto. Alcuni miei colleghi hanno preso decisioni diverse dalle mie e si sono concessi a quello che allora era il più potente agente delle star", ha raccontato, facendo intuire che - nel suo format web - non si risparmierà. "Lele Mora ancora oggi dice che è stato con qualche ragazzo, ma specifica che non è successo con me, ma con altri", ha proseguito. Spiegando che, in quegli anni, moltissimi ragazzi volevano essere come lui (e che persino gli altri tronisti erano soprannominati "i Costantini") .
Chi è Costantino Vitagliano
Famossisimo nei primi anni Duemila, Costantino Vitagliano è nato a Milano il 10 giugno 1974. Ha iniziato la sua carriera come modello, lavorando per brand di moda e partecipando a diverse campagne pubblicitarie, prima di approdare sul piccolo schermo. La vera svolta è arrivata nel 2003 con la partecipazione in veste di tronista a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Il suo successo è stato immediato: in pochi mesi Costantino è diventato un autentico fenomeno mediatico, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico come pochi altri personaggi televisivi di quell'epoca. Sull’onda della popolarità, è stato ospite in numerosi programmi televisivi, eventi, serate e servizi fotografici. Ha posato per calendari, ed è diventato l'emblema di una nuova generazione di personaggi nati in televisione, capaci di trasformare la notorietà in un vero e proprio brand personale.
"Nella mia vita ho guadagnato tantissimo, con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case”, ha raccontato. "C’è stato un periodo in cui guadagnavo anche 20mila euro solo per tagliare un nastro in discoteca, e in una sera facevo più presenze. Il palazzo che ospitava gli uffici della Lele Mora Management a Milano era quasi tutto mio". Poi, però, tutto ha iniziato a non girare più per il verso giusto. Persone che credeva amiche, a cui aveva affidato la gestione di locali e ristoranti, l'hanno truffato. E il crack di Lele Mora l'ha lasciato pieno di debiti col fisco. Lui, però, grazie anche alla sua famiglia non ha perso la testa, si è rimboccato le maniche, ed è ripartito.
Di recente Costantino Vitagliano - che oggi è padre single della piccola Aylai - ha raccontato d'essere affetto da una rara malattia: "Ho una massa che mette in pericolo l'aorta quotidianamente e mi costringe a prendere farmaci", ha detto a Verissimo, spiegando di assumere massicce dosi di cortisone che si ripercuotono sulla sua quotidianità.