Morta Vania Traxler Protti, signora del cinema d'autore. Aveva 89 anni

Nata a Milano nel 1936, è stata una figura chiave della distribuzione cinematografica in Italia. Insieme al secondo marito, Manfredi Traxler, ha fondato la Academy Pictures nel 1976, trasformandola in un punto di riferimento per il cinema d'essai e facendo conoscere al pubblico italiano registi del calibro di Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders, Pedro Almodóvar e Spike Lee