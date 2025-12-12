Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Brescia

Dopo lo spettacolo di Brescia, giovedì 18 dicembre Fabri Fibra chiuderà la tournée con il concerto in programma sul palco dell’Atlantico di Roma
Il 13 dicembre Fabri Fibra porterà la sua musica a Brescia per il penultimo appuntamento del tour nei club. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fabri fibra a brescia, la possibile scaletta dello show
Sabato 13 dicembre il rapper salirà sul palco del Teatro DisPlay, questo l’indirizzo: via Caprera, 5, 25100, Brescia. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Fabri Fibra non ha rilasciato informazioni sulla scaletta. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 3 luglio alla data zero della tournée estiva:
- L’avvelenata (pretesto)
- Mille volte
- Tutti pazzi
- Stupidi
- Sbang
- In Italia
- La pula bussò
- Demo nello stereo
- Fenomeno
- Pamplona
- Propaganda
- Che gusto c’è
- Venerdì 17
- Rap in vena / Non crollo
- Bugiardo
- Cocaine
- Caos
- Vip in Trip
- Stai zitto
- Panico
- La soluzione
- Applausi per Fibra
- Stavo pensando a te
- Verso altri lidi
- Tranne te
- Luna piena
Dopo lo spettacolo di Brescia, giovedì 18 dicembre Fabri Fibra chiuderà la tournée con il concerto in programma sul palco dell’Atlantico di Roma. Venerdì 2 dicembre l’artista ha lanciato Vivo come quinto singolo estratto dal suo ultimo album Mentre Los Angeles brucia. Il rapper ha raccontato: “Rappresenta la grande voglia di andare avanti anche in situazioni difficili”.
Il lavoro, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia, è stato certificato disco d’oro. L'artista ha commentato: "Due anni di lavoro, provini su provini per l’undicesimo album. Questa numero uno significa tantissimo per me. Tra mode che cambiano, epoche musicali che si susseguono e momenti che restano".
Nel 2002 Fabri Fibra ha pubblicato il suo primo album Turbe giovanili imponendosi immediatamente come una delle voci più amate della scena rap. Negli anni l’artista ha colleziono vari successi: da Mr. Simpatia del 2004 a Caos del 2022 passando per Controcultura del 2010 e Fenomeno del 2017. Tra le collaborazioni, ricordiamo In Italia con Gianna Nannini, Panico con Neffa, Pamplona con i Thegiornalisti, Caos con Lazza (FOTO) e Madame, Milano Baby con Joan Thiele.
