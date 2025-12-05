Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Nelle prossime settimane Giorgia proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre città: da Firenze a Roma passando per Torino, Pesaro, Milano, Padova e Bari
Nuovo appuntamento live con la musica di Giorgia. Il 6 dicembre l’artista (FOTO) salirà sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
giorgia a bologna, la possibile scaletta
Dopo la prima data al Palazzo del Turismo di Jesolo, sabato 6 dicembre Giorgia salirà sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Come comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album G. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite allo show di Jesolo:
- L’unica
- I Feel Love / Senza confine / E c’è ancora il mare / Il cielo in una stanza / Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti
- Come saprei
- E poi
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi / Scelgo ancora te / True Colors / È l’amore che conta
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune
- Il mio giorno migliore / We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- Golpe
Venerdì 7 novembre Giorgia ha pubblicato il suo nuovo album G, entrato direttamente alla prima posizione della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. In occasione della conquista del primo posto, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 1.600.000 follower: “E niente sono qui che cerco le parole. Le classifiche ci sono sempre state in questi 30 anni, i numeri, i risultati a volte sì a volte no, e io sono quella che dice sempre che l’importante è fare il lavoro che dentro di te senti giusto così che tu possa sostenere un successo e il suo contrario, ma stavolta questo è un risultato che arriva in un momento in cui niente è come prima, niente è scontato e in cui devi riconquistare te e tutto il resto ogni giorno, e soprattutto mai come stavolta è un risultato non mio, prima di tutto appartiene al pubblico a quello che c’era trent’anni fa e a quello che c’è adesso, e poi è di chi questo disco mi ha permesso di costruirlo quando io pensavo che fosse impossibile”.
Nelle prossime settimane Giorgia proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre città. Previsti appuntamenti anche nel marzo del prossimo anno. Ecco il calendario dei concerti:
- 8 dicembre - Nelson Mandela Forum, Firenze - sold out
- 10 dicembre - Inalpi Arena, Torino
- 12 dicembre - Vitifrigo Arena, Pesaro
- 13 dicembre - Unipol Forum, Assago (MI) - sold out
- 16 dicembre - Kioene Arena, Padova - sold out
- 19 dicembre - Palazzo dello Sport, Roma - sold out
- 20 dicembre - Palaflorio, Bari - sold out
- 22 dicembre - Palazzo dello Sport, Roma
- 13 marzo 2026 - Inalpi Arena, Torino
- 16 marzo 2026 - Palazzo dello Sport, Roma - sold out
- 18 marzo 2026 - Palaflorio, Bari
- 21 marzo 2026 - Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)
- 23 marzo 2026 - Unipol Forum, Assago (MI)
- 24 marzo 2026 - Unipol Forum, Assago (MI)
- 28 marzo 2026 - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 30 marzo 2026 - Kioene Arena, Padova
