Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Venerdì 7 novembre Giorgia ha pubblicato il suo nuovo album G, entrato direttamente alla prima posizione della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. In occasione della conquista del primo posto, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 1.600.000 follower: “E niente sono qui che cerco le parole. Le classifiche ci sono sempre state in questi 30 anni, i numeri, i risultati a volte sì a volte no, e io sono quella che dice sempre che l’importante è fare il lavoro che dentro di te senti giusto così che tu possa sostenere un successo e il suo contrario, ma stavolta questo è un risultato che arriva in un momento in cui niente è come prima, niente è scontato e in cui devi riconquistare te e tutto il resto ogni giorno, e soprattutto mai come stavolta è un risultato non mio, prima di tutto appartiene al pubblico a quello che c’era trent’anni fa e a quello che c’è adesso, e poi è di chi questo disco mi ha permesso di costruirlo quando io pensavo che fosse impossibile”.

