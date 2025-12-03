Salmo, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo il grande successo del Lebonski Park a Milano, il 25 luglio del prossimo anno il rapper sarà in concerto al’Ippodromo di Arzachena in provincia di Sassari

Ultima data del tour nei palazzetti. Il 4 dicembre Salmo si esibirà sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

salmo a milano, la possibile scaletta Grande attesa per lo spettacolo conclusivo della tournée. Giovedì 4 dicembre il rapper saluterà il pubblico con lo show in scena all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dal settimo album Ranch. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite a Fiera Milano Live il 6 settembre: On Fire

Russell Crowe

Neurologia

1984

Papparapà

Bounce!

Daytona

Il figlio del prete

PxM

Stai zitto

Cartine corte

Criminale

Sincero

Giuda

Hellvisback 2

Bye Bye

Conta su di me

90min

S.A.L.M.O.

Il cielo nella stanza

La prima volta

Crudele

Aldo ritmo

Sangue amaro

Non mi riconosco

L’alba

MARYLEAN

Lunedì

Diavolo in me

Marla / Black Widow

The Island

Death USB

Mic Check

Respira

Ho paura di uscire

Ho paura di uscire 2

Perdonami

Mammastomale

Fuori controllo

Dopo il grande successo del Lebonski Park a Milano, il 25 luglio del prossimo anno il rapper sarà in concerto al’Ippodromo di Arzachena in provincia di Sassari. A maggio Salmo ha lanciato il nuovo progetto discografico Ranch. In occasione della conquista della vetta della classifica settimanale FIMI, il rapper ha dichiarato: “È al primo posto dei dischi più venduti in Italia. Ma è così importante la classifica? I numeri non rappresentano mai un vero risultato. L’intenzione è molto più nobile di un semplice numero. Questo disco è nato per lasciare un segno indelebile”. Infine, Salmo ha concluso: “Ranch è qui per destabilizzare”. Approfondimento Red Valley 2025, Salmo, Shablo, Guè e Gaia chiudono la decima edizione