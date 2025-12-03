Salmo, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo il grande successo del Lebonski Park a Milano, il 25 luglio del prossimo anno il rapper sarà in concerto al’Ippodromo di Arzachena in provincia di Sassari
Ultima data del tour nei palazzetti. Il 4 dicembre Salmo si esibirà sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
salmo a milano, la possibile scaletta
Grande attesa per lo spettacolo conclusivo della tournée. Giovedì 4 dicembre il rapper saluterà il pubblico con lo show in scena all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dal settimo album Ranch. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite a Fiera Milano Live il 6 settembre:
- On Fire
- Russell Crowe
- Neurologia
- 1984
- Papparapà
- Bounce!
- Daytona
- Il figlio del prete
- PxM
- Stai zitto
- Cartine corte
- Criminale
- Sincero
- Giuda
- Hellvisback 2
- Bye Bye
- Conta su di me
- 90min
- S.A.L.M.O.
- Il cielo nella stanza
- La prima volta
- Crudele
- Aldo ritmo
- Sangue amaro
- Non mi riconosco
- L’alba
- MARYLEAN
- Lunedì
- Diavolo in me
- Marla / Black Widow
- The Island
- Death USB
- Mic Check
- Respira
- Ho paura di uscire
- Ho paura di uscire 2
- Perdonami
- Mammastomale
- Fuori controllo
Dopo il grande successo del Lebonski Park a Milano, il 25 luglio del prossimo anno il rapper sarà in concerto al’Ippodromo di Arzachena in provincia di Sassari. A maggio Salmo ha lanciato il nuovo progetto discografico Ranch. In occasione della conquista della vetta della classifica settimanale FIMI, il rapper ha dichiarato: “È al primo posto dei dischi più venduti in Italia. Ma è così importante la classifica? I numeri non rappresentano mai un vero risultato. L’intenzione è molto più nobile di un semplice numero. Questo disco è nato per lasciare un segno indelebile”. Infine, Salmo ha concluso: “Ranch è qui per destabilizzare”.
Nel corso degli anni l'artista ha scalato le classifiche, tra i suoi lavori ricordiamo Playlist, certificato con ben sette dischi di platino. Per quanto riguarda i brani, citiamo 90min, Perdonami, 1984 e Kumite .Tra le collaborazioni troviamo La canzone nostra con Mace e Blanco (FOTO), Banda Kawasaki con Achille Lauro e Gemitaiz, Boogieman con Ghali e Marylean con Nitro e Marracash.
