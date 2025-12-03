Salmo, la possibile scaletta del concerto a Milano

Offerte Sky
Matteo Rossini

Ultima data del tour nei palazzetti. Il 4 dicembre Salmo si esibirà sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

salmo a milano, la possibile scaletta

 

Grande attesa per lo spettacolo conclusivo della tournée. Giovedì 4 dicembre il rapper saluterà il pubblico con lo show in scena all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dal settimo album Ranch. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite a Fiera Milano Live il 6 settembre:

  • On Fire
  • Russell Crowe
  • Neurologia
  • 1984
  • Papparapà
  • Bounce!
  • Daytona
  • Il figlio del prete
  • PxM
  • Stai zitto
  • Cartine corte
  • Criminale
  • Sincero
  • Giuda
  • Hellvisback 2
  • Bye Bye
  • Conta su di me
  • 90min
  • S.A.L.M.O.
  • Il cielo nella stanza
  • La prima volta
  • Crudele
  • Aldo ritmo
  • Sangue amaro
  • Non mi riconosco
  • L’alba
  • MARYLEAN
  • Lunedì
  • Diavolo in me
  • Marla / Black Widow
  • The Island
  • Death USB
  • Mic Check
  • Respira
  • Ho paura di uscire
  • Ho paura di uscire 2
  • Perdonami
  • Mammastomale
  • Fuori controllo

Salmo porta il Lebonski Park a Milano, una montagna russa di emozioni

Dopo il grande successo del Lebonski Park a Milano, il 25 luglio del prossimo anno il rapper sarà in concerto al’Ippodromo di Arzachena in provincia di Sassari. A maggio Salmo ha lanciato il nuovo progetto discografico Ranch. In occasione della conquista della vetta della classifica settimanale FIMI, il rapper ha dichiarato: “È al primo posto dei dischi più venduti in Italia. Ma è così importante la classifica? I numeri non rappresentano mai un vero risultato. L’intenzione è molto più nobile di un semplice numero. Questo disco è nato per lasciare un segno indelebile”. Infine, Salmo ha concluso: “Ranch è qui per destabilizzare”.

Red Valley 2025, Salmo, Shablo, Guè e Gaia chiudono la decima edizione

Nel corso degli anni l'artista ha scalato le classifiche, tra i suoi lavori ricordiamo Playlist, certificato con ben sette dischi di platino. Per quanto riguarda i brani, citiamo 90min, Perdonami, 1984 e Kumite .Tra le collaborazioni troviamo La canzone nostra con Mace e Blanco (FOTO), Banda Kawasaki con Achille Lauro e Gemitaiz, Boogieman con Ghali e Marylean con Nitro e Marracash.

"Singolarmente", i 32 singoli usciti e da non perdere

Dal tuo bicchiere di Serrati è il mio singolo di novembre: è una dichiarazione d'amore spudorata e autentica, che rivendica la possibilità di affermare ciò che si sente senza filtri, spontaneamente. Si è chiuso un mese ricco di brani potenti: tra gli altri Birthh, Yna, Camillacosì, Ibla, Revelé, Diniche e Alex Wyse. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO 

