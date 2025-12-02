Modà in concerto a Torino, la possibile scaletta

La band di Kekko Silvestre fa tappa all'Inapli Arena martedì 2 dicembre. Tra i brani in scaletta, oltre agli iconici successi del gruppo, anche le canzoni del nuovo album “8 CANZONI"
Martedì 2 dicembre, all'Inalpi Arena di Torino, va in scena l'ultimo appuntamento del tour dei Modà La notte dei romantici – Il Tour. In scaletta, brani iconici che hanno fatto la storia della band ma anche i singoli tratti dal loro ultimo album in studio, 8 CANZONI.
La scaletta
La scaletta del concerto dei Modà a Torino non è stata diffusa. Tuttavia, è probabile che la band replichi la setlist portata in scena la scorsa estate:
Vivo da re
Sono già solo
Non ti mancherà mai il mare
Non è mai abbastanza
Cuore e vento
Urlo e non mi senti / Paura di volare / Fottuto inverno / Quando arrivano i tuoi occhi / Non ti somiglio
Cash
Come ho sempre fatto
Gioia
Quel sorriso in volto
Quelli come me
Forse / Dimmelo / Tirami l’amore in faccia / Boogie Love / Passione maledetta
Sei sempre meraviglia
Non ti dimentico
Per una notte insieme
Tappeto di fragole
La notte
Come un pittore
Stella cadente / Se si potesse non morire / Scusami (quello che non ti ho detto) / Arriverà
In tutto l’universo
Viva i romantici
Il ritorno della band
Il 2025 ha segnato il ritorno dei Modà, con l’uscita del nuovo album 8 Canzoni. Il disco, pubblicato il 14 febbraio, raccoglie otto tracce che riflettono l’identità attuale della band milanese, in dialogo con oltre vent’anni di carriera, i loro successi e il legame con un pubblico che abbraccia le generazioni. All’interno del disco anche il singolo Non ti dimentico, con cui Kekko Silvestre e compagni sono tornati a esibirsi al Festival di Sanremo nel 2025. Il brano, carico di emotività, è stato scelto come portabandiera del ritorno all’Ariston e simboleggia quella che i Modà stessi hanno definito “una ripartenza, non un ritorno”.