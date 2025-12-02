Offerte Black Friday
Modà in concerto a Torino, la possibile scaletta

Musica
La band di Kekko Silvestre fa tappa all'Inapli Arena martedì 2 dicembre. Tra i brani in scaletta, oltre agli iconici successi del gruppo, anche le canzoni del nuovo album “8 CANZONI"

Martedì 2 dicembre, all'Inalpi Arena di Torino, va in scena l'ultimo appuntamento del tour dei Modà La notte dei romantici – Il Tour. In scaletta, brani iconici che hanno fatto la storia della band ma anche i singoli tratti dal loro ultimo album in studio, 8 CANZONI.

La scaletta

La scaletta del concerto dei Modà a Torino non è stata diffusa. Tuttavia, è probabile che la band replichi la setlist portata in scena la scorsa estate:

Vivo da re

Sono già solo

Non ti mancherà mai il mare

Non è mai abbastanza

Cuore e vento

Urlo e non mi senti / Paura di volare / Fottuto inverno / Quando arrivano i tuoi occhi / Non ti somiglio

Cash

Come ho sempre fatto

Gioia

Quel sorriso in volto

Quelli come me

Forse / Dimmelo / Tirami l’amore in faccia / Boogie Love / Passione maledetta

Sei sempre meraviglia

Non ti dimentico

Per una notte insieme

Tappeto di fragole

La notte

Come un pittore

Stella cadente / Se si potesse non morire / Scusami (quello che non ti ho detto) / Arriverà

In tutto l’universo

Viva i romantici

Il ritorno della band

Il 2025 ha segnato il ritorno dei Modà, con l’uscita del nuovo album 8 Canzoni. Il disco, pubblicato il 14 febbraio, raccoglie otto tracce che riflettono l’identità attuale della band milanese, in dialogo con oltre vent’anni di carriera, i loro successi e il legame con un pubblico che abbraccia le generazioni. All’interno del disco anche il singolo Non ti dimentico, con cui Kekko Silvestre e compagni sono tornati a esibirsi al Festival di Sanremo nel 2025. Il brano, carico di emotività, è stato scelto come portabandiera del ritorno all’Ariston e simboleggia quella che i Modà stessi hanno definito “una ripartenza, non un ritorno”. 

