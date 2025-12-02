Modà in concerto a Torino, la possibile scaletta

Il ritorno della band

Il 2025 ha segnato il ritorno dei Modà, con l’uscita del nuovo album 8 Canzoni. Il disco, pubblicato il 14 febbraio, raccoglie otto tracce che riflettono l’identità attuale della band milanese, in dialogo con oltre vent’anni di carriera, i loro successi e il legame con un pubblico che abbraccia le generazioni. All’interno del disco anche il singolo Non ti dimentico, con cui Kekko Silvestre e compagni sono tornati a esibirsi al Festival di Sanremo nel 2025. Il brano, carico di emotività, è stato scelto come portabandiera del ritorno all’Ariston e simboleggia quella che i Modà stessi hanno definito “una ripartenza, non un ritorno”.