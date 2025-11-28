Offerte Black Friday
Annalisa in concerto a Milano al Forum di Assago, la possibile scaletta

Musica
©Getty

 Il tour, partito da Jesolo, fa tappa a Milano. Gran finale della tournée, da mesi sold-out, il 13 dicembre a Torino

Annalisa fa tappa a Milano. Il suo tour Ma io sono fuoco - Capitolo 1 è partito da Jesolo il 15 novembre con una doppia data sold-out. Ha toccato Padova, Roma e Firenze, prima di arrivare a Milano (all'Unipol Forum) per due date, il 28 e il 29 novembre, anch'esse sold-out. 

Cosa aspettarsi

Sul palco, Annalisa è affiancata da Daniel Bestonzo (tastiere e sintetizzatori, anche direttore musicale), Gianni Pastorino (tastiere e sintetizzatori) e Dario Panza (batteria ed elettronica), e da quattordici ballerini guidati da Simone Baroni. La direzione artistica porta la firma di Jacopo Ricci.

 

Lo show si sviluppa in tre sogni, portando in scena la trasformazione che l’artista vive in prima persona: il Fuoco, il Fiume, la Tigre.

 

La scenografia, spettacolare e in continuo movimento, è dominata da un enorme vulcano che diventa il fulcro visivo ed emotivo dello show. La sua struttura circolare, avvolta da fuoco e giochi di luce, richiama volutamente il concetto di vortice, eco e trasformazione già al centro del tour precedente, creando un ideale collegamento tra ciò che è stato e ciò che verrà. Il vulcano prende vita come un organismo pulsante, simbolo di forza primitiva, capace di rappresentare allo stesso tempo distruzione e rinascita. L’utilizzo di tecnologie visual di ultima generazione, effetti speciali, proiezioni immersive e complesse architetture di luci e laser fonde musica e immagini in un unico linguaggio espressivo, accompagnando la narrazione e dando forma a una poetica intensa e profondamente introspettiva.

La scaletta

La scaletta del concerto di Annalisa a Milano non è ancora stata diffusa. Tuttavia, è probabile che la cantante replichi le setlist delle date precedenti:

Sogno I – Il fuoco

  • Dipende
  • Ragazza sola
  • Chiodi
  • Bye Bye
  • Bollicine
  • Nuda
  • Eva+Eva
  • Movimento lento
  • Avvelenata
  • Delusa

Sogno II – Il fiume

  • Tsunami
  • Stelle
  • Euforia
  • Sweet Dreams
  • Il mondo prima di te
  • Indaco violento

Sogno III – La tigre

  • Diamante lei e luce lui
  • Una finestra tra le stelle
  • Alice e il blu
  • Bonsai
  • Secretly
  • Il diluvio universale
  • Sinceramente
  • Mon amour
  • Esibizionista
  • Maschio
  • Emanuela
  • Piazza San Marco
  • Disco Paradise
  • Tropicana
  • Amica
  • Una tigre sul letto continua a parlarmi
  • Bellissima
  • Io sono

