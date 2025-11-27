Coez in concerto a Torino, la possibile scaletta

Continua il viaggio di Coez nei palasport è la prossima tappa sarà a Torino sabato 29 novembre. Il l tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, accompagna 1998, il suo nuovo album che attinge alle sonorità e all’immaginario degli anni Novanta, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Coez ritorna dunque alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio introspettivo attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban. 1998 è il settimo album in studio dell’artista di Nocera Inferiore. Mr. Nobody è il quarto singolo estratto da 1998 e ha la produzione di okgiorgio; scritto dallo stesso Coez insieme a Pesenti ed Ettorre, il brano alterna ironia e denuncia in un racconto personale. Il beat essenziale accompagna strofe lucide e disilluse, mentre il ritornello incarna la voce di una generazione in bilico, che si tiene insieme solo grazie alla musica. Dopo Torino, il tour farà tappa a Milano (1 e 2 dicembre - Unipol Forum), Firenze (6 dicembre - Mandela Forum). per terminare l’8 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.