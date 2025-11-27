Coez in concerto a Torino, la possibile scaletta

L'appuntamento è sabato 20 novembre allìInalpi Arena. Il tour poi proseguirà a Milano, Firenze e Roma
Continua il viaggio di Coez nei palasport è la prossima tappa sarà a Torino sabato 29 novembre. Il l tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, accompagna 1998, il suo nuovo album che attinge alle sonorità e all’immaginario degli anni Novanta, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Coez ritorna dunque alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio introspettivo attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban. 1998 è il settimo album in studio dell’artista di Nocera Inferiore. Mr. Nobody è il quarto singolo estratto da 1998 e ha la produzione di okgiorgio; scritto dallo stesso Coez insieme a Pesenti ed Ettorre, il brano alterna ironia e denuncia in un racconto personale. Il beat essenziale accompagna strofe lucide e disilluse, mentre il ritornello incarna la voce di una generazione in bilico, che si tiene insieme solo grazie alla musica. Dopo Torino, il tour farà tappa a Milano (1 e 2 dicembre - Unipol Forum), Firenze (6 dicembre - Mandela Forum). per terminare l’8 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.
LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO DI TORINO
Estate 1998
Mr. Nobody
Mal di te
La tua canzone
Faccio un casino
Catene
Siamo morti insieme
Domenica
Jet
Lontana da me
Niente che non va
E yo mamma
Occhi rossi
Come nelle canzoni
Le parole più grandi
Dentro al fumo
Ti manca l'aria
Le luci della città
Alta marea
Taciturnal / Davide / !ly
Bella Mossa
Roma di notte
Fine dell'estate
Ali sporche
Encore
Qualcosa di grande
È sempre bello
La musica non c'è
Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski
