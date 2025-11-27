Offerte Black Friday
Coez in concerto a Torino, la possibile scaletta

Musica
©Getty

L'appuntamento è sabato 20 novembre allìInalpi Arena. Il tour poi proseguirà a Milano, Firenze e Roma

Continua il viaggio di Coez nei palasport è la prossima tappa sarà a Torino sabato 29 novembre. Il l tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, accompagna 1998, il suo nuovo album che attinge alle sonorità e all’immaginario degli anni Novanta, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Coez ritorna dunque alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio introspettivo attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban. 1998 è il settimo album in studio dell’artista di Nocera Inferiore. Mr. Nobody è il quarto singolo estratto da 1998 e ha la produzione di okgiorgio; scritto dallo stesso Coez insieme a Pesenti ed Ettorre, il brano alterna ironia e denuncia in un racconto personale. Il beat essenziale accompagna strofe lucide e disilluse, mentre il ritornello incarna la voce di una generazione in bilico, che si tiene insieme solo grazie alla musica. Dopo Torino, il tour farà tappa a Milano (1 e 2 dicembre - Unipol Forum),  Firenze (6 dicembre - Mandela Forum). per terminare l’8 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO DI TORINO

Estate 1998

Mr. Nobody

Mal di te

La tua canzone

Faccio un casino

Catene

Siamo morti insieme

Domenica

Jet

Lontana da me

Niente che non va

E yo mamma

Occhi rossi

Come nelle canzoni

Le parole più grandi

Dentro al fumo

Ti manca l'aria

Le luci della città

Alta marea

Taciturnal / Davide / !ly

Bella Mossa

Roma di notte

Fine dell'estate

Ali sporche

 

Encore

Qualcosa di grande

È sempre bello

La musica non c'è

