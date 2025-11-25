Approfondimenti

La cantante torna con un nuovo album: il 7 novembre esce 'G', già anticipato dal singolo 'Golpe'. Il suo primo momento rimasto nella storia della musica italiana arriva nel 1994, quando sale sul palco dell'Ariston e al microfono intona: 'E poi e poi - E poi sarà come morire - Cadere giù, non arrivare mai'. Ne arriveranno molti altri, grazie a testi incisivi come quelli di 'Gocce di memoria' e della sua ultima partecipazione a Sanremo. Eccone alcuni tra i più significativi per la sua carriera