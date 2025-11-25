Giorgia in concerto a Jesolo, la possibile scaletta della data zero del Palasport LiveMusica
Martedì 25 novembre, dal Palazzo del Turismo di Jesolo, Giorgia dà il via al suo tour "Palasport Live", che si concluderà a Milano il prossimo 24 marzo
Giorgia torna in tour. Prende il via dal Palazzo dello Sport di Jesolo, martedì 25 novembre, il suo Palasport Live tour, ricchissimo di date e con diversi sold-out all'attivo.
Il ritorno live di Giorgia
Il tour Palasport Live 2025 segna il ritorno di Giorgia nei palasport italiani dopo un 2024 di grandissimo successo. Tra le voci più amate della musica italiana, l'artista 54enne - conduttrice di X Factor (LO SPECIALE) e con un nuovo album, G, uscito il 7 novembre - arriva sul palco di Jesolo dopo un anno che l’ha vista impegnata su più fronti. Il nuovo tour indoor segna dunque un passaggio importante, un momento di connessione intima e potente col suo pubblico: non semplici concerti, ma la celebrazione dei suoi trent’anni di carriera. Agli spettatori verranno offerte oltre due ore di musica intensa, emozioni e momenti indimenticabili, in un'esperienza che unisce la potenza vocale di Giorgia alla sua sincerità interpretativa.
Queste le tappe del tour nei palasport di Giorgia:
- 25 novembre - Palazzo dello Sport, Jesolo (VE)
- 6 dicembre - Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)
- 8 dicembre - Nelson Mandela Forum, Firenze - sold out
- 10 dicembre - Inalpi Arena, Torino
- 12 dicembre - Vitifrigo Arena, Pesaro
- 13 dicembre - Unipol Forum, Assago (MI) - sold out
- 16 dicembre - Kioene Arena, Padova - sold out
- 19 dicembre - Palazzo dello Sport, Roma - sold out
- 20 dicembre - Palaflorio, Bari - sold out
- 22 dicembre - Palazzo dello Sport, Roma
- 13 marzo 2026 - Inalpi Arena, Torino
- 16 marzo 2026 - Palazzo dello Sport, Roma - sold out
- 18 marzo 2026 - Palaflorio, Bari
- 21 marzo 2026 - Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)
- 23 e 24 marzo 2026 - Unipol Forum, Assago (MI)
- 28 marzo 2026 - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 30 marzo 2026 - Kioene Arena, Padova
La scaletta
La scaletta del concerto di Giorgia a Jesolo non è stata svelata. Di seguito, la scaletta del suo ultimo concerto estivo (il 16 settembre alla Reggia di Caserta), dove mancano però i brani del nuovo album G:
Come Saprei
E C’è Ancora Mare
Un’ora Sola Ti Vorrei
Il Cielo In Una Stanza
Girasole
Gocce Di Memoria
Vivi Davvero
Oronero
Di Sole E D’azzurro
Inedito
E Poi
L’unica
Quando Una Stella Muore
Spirito Libero
Water Runs Dry / Se Mi Vuoi / Destinazione Paradiso / Exhale (Shoop Shoop) / Boombastic
Come Neve
Per Fare A Meno Di Te / Infinite Volte / Strano Il Mio Destino
Tu Mi Porti Su
Niente Di Male
Il Mio Giorno Migliore
We Found Love
La Cura Per Me
Diamanti
Io Fra Tanti
La cantante torna con un nuovo album: il 7 novembre esce 'G', già anticipato dal singolo 'Golpe'. Il suo primo momento rimasto nella storia della musica italiana arriva nel 1994, quando sale sul palco dell'Ariston e al microfono intona: 'E poi e poi - E poi sarà come morire - Cadere giù, non arrivare mai'. Ne arriveranno molti altri, grazie a testi incisivi come quelli di 'Gocce di memoria' e della sua ultima partecipazione a Sanremo. Eccone alcuni tra i più significativi per la sua carriera