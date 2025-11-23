The Chemical Brothers celebrano 30 anni di Magazzini Generali

Per celebrare al meglio il suo anniversario, lo storico locale milanese sabato 22 novembre ha accolto il duo più importante e influente della musica elettronica. Un set iniziato con la musica di Lele Sacchi, proseguita con i Bros fino a notte inoltrata. Noi c’eravamo, ecco il nostro racconto

Partecipare e vivere da vicino un dj set dei Chemical Brothers non è semplicemente andare a ballare la musica elettronica, ma proprio sentirla dentro. Sì, perché qui si parla di un duo iconico, che ha fatto la storia, e continua a farla. Non solo con la musica, perché nei loro set c’è molto di più. È quello che capiamo appena arriviamo ai Magazzini Generali: è circa mezzanotte, e sul palco c’è Lele Sacchi, che sta scaldando il pubblico nell’attesa dell’arrivo del duo di Manchester. Poco dopo, ecco Ed e Tom farsi spazio tra la folla nel backstage: giusto qualche istante per capire che alla consolle ci sono loro, e il pubblico è già in visibilio. Un set-celebrazione di un compleanno importante: i Magazzini Generali festeggiano trent’anni. Trent’anni di storia e di musica, vissuti e tanti altri ancora da vivere.

Dopo il party con The Chemical Brothers, i prossimi appuntamenti per celebrare i Magazzini Generali

Con The Chemical Brothers la festa è assicurata: noti per il loro stile unico che unisce house, musica sperimentale, big beat e techno. E anche sabato sera, con il sold out ai Magazzini Generali, c’è stata la conferma di un party unico e indimenticabile. Prima del duo Brit, Lele Sacchi dj e produttore italiano che, nel corso della sua carriera, ha suonato nei più importanti club in tutto il mondo.

La festa per i Magazzini è appena iniziata, e ci sono tanti altri appuntamenti in programma: venerdì 28 novembre appuntamento con The Blessed Madonna, iconica dj e producer americana. Sabato 20 dicembre arriva Bob Sinclair e venerdì 27 marzo 2026 serata con Four Tet, uno dei musicisti e produttori inglesi contemporanei più importanti della musica elettronica internazionale. Pronti per i party?!