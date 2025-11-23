The Chemical Brothers celebrano 30 anni di Magazzini Generali

Offerte Black Friday
The Chemical Brothers ai Magazzini Generali, celebrazione di 30 anni del locale milanese

Musica
Valentina Clemente

Per celebrare al meglio il suo anniversario, lo storico locale milanese sabato 22 novembre ha accolto il duo più importante e influente della musica elettronica. Un set iniziato con la musica di Lele Sacchi, proseguita con i Bros fino a notte inoltrata. Noi c’eravamo, ecco il nostro racconto

Partecipare e vivere da vicino un dj set dei Chemical Brothers non è semplicemente andare a ballare la musica elettronica, ma proprio sentirla dentro. Sì, perché qui si parla di un duo iconico, che ha fatto la storia, e continua a farla. Non solo con la musica, perché nei loro set c’è molto di più. È quello che capiamo appena arriviamo ai Magazzini Generali: è circa mezzanotte, e sul palco c’è Lele Sacchi, che sta scaldando il pubblico nell’attesa dell’arrivo del duo di Manchester. Poco dopo, ecco Ed e Tom farsi spazio tra la folla nel backstage: giusto qualche istante per capire che alla consolle ci sono loro, e il pubblico è già in visibilio. Un set-celebrazione di un compleanno importante: i Magazzini Generali festeggiano trent’anni. Trent’anni di storia e di musica, vissuti e tanti altri ancora da vivere.

Dopo il party con The Chemical Brothers, i prossimi appuntamenti per celebrare i Magazzini Generali

Con The Chemical Brothers la festa è assicurata: noti per il loro stile unico che unisce house, musica sperimentale, big beat e techno. E anche sabato sera, con il sold out ai Magazzini Generali, c’è stata la conferma di un party unico e indimenticabile. Prima del duo Brit, Lele Sacchi dj e produttore italiano che, nel corso della sua carriera, ha suonato nei più importanti club in tutto il mondo.

La festa per i Magazzini è appena iniziata, e ci sono tanti altri appuntamenti in programma: venerdì 28 novembre appuntamento con The Blessed Madonna, iconica dj e producer americana. Sabato 20 dicembre arriva Bob Sinclair e venerdì 27 marzo 2026 serata con Four Tet, uno dei musicisti e produttori inglesi contemporanei più importanti della musica elettronica internazionale. Pronti per i party?!

