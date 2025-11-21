Anna, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo i tre appuntamenti milanesi, mercoledì 26 novembre la rapper sarà all’Unipol Arena di Bologna. Previsti concerti anche a Firenze, Napoli, Roma, Padova e infine Torino con l’ultimo show in scena il 6 dicembre all’Inalpi Arena

È iniziato il tour sold out nei palazzetti. Sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 novembre Anna sarà in concerto sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Dopo i tre appuntamenti milanesi, mercoledì 26 novembre la rapper sarà all’Unipol Arena di Bologna . Previsti concerti anche a Firenze , Napoli , Roma , Padova e infine Torino con l’ultimo show in scena il 6 dicembre all’Inalpi Arena. Questo il calendario completo:

Nel giugno del 2024 Anna ha pubblicato il disco Vera Baddie, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia e certificato con ben quattro dischi di platino. Nel corso della sua carriera la rapper ha conquistato 43 dischi di platino nove dischi d’oro. Tra le collaborazioni più popolari, citiamo 3 di cuori con Lazza (FOTO), Vetri neri con Ava e Capo Plaza e Tt like girlz con Niky Savage.