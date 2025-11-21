Offerte Black Friday
Anna, la possibile scaletta del concerto a Milano

Musica

Matteo Rossini

©Getty

È iniziato il tour sold out nei palazzetti. Sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 novembre Anna sarà in concerto sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

anna a milano, la possibile scaletta dello show

Tre appuntamenti sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00. Al momento l'artista non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla scaletta, attese le sue hit più famose. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero al PalaUnical di Mantova:

  • TT LE GIRLZ
  • Bikini
  • Soldi arrotolati
  • I Love It
  • Gasolina
  • ABC
  • I Got It
  • Energy
  • Ciao bella
  • Ma Jolie
  • Shawty
  • Vodka
  • Codeine
  • Advice
  • Why U Mad
  • Vetri Neri
  • Drippin’ in Milano
  • BBE
  • 1 momento
  • Diversità
  • 3 di Cuori
  • Tonight
  • Vieni dalla Baddie
  • Mulan
  • Fashion
  • Petit Fou Fou
  • Everyday
  • Anelli e collane
  • Chica italiana
  • Una tipa come me
  • Cookies N’ Cream
  • Bando
  • 30° C
  • Hello Kitty
  • Désolée
  • TT LE GIRLZ

Dopo i tre appuntamenti milanesi, mercoledì 26 novembre la rapper sarà all’Unipol Arena di Bologna. Previsti concerti anche a Firenze, Napoli, Roma, Padova e infine Torino con l’ultimo show in scena il 6 dicembre all’Inalpi Arena. Questo il calendario completo:

  • 22 novembre – Milano, Unipol Forum
  • 23 novembre – Milano, Unipol Forum
  • 24 novembre – Milano, Unipol Forum
  • 26 novembre – Bologna, Unipol Arena
  • 28 novembre – Firenze, Mandela Forum
  • 30 novembre – Napoli, Palapartenope
  • 2 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport
  • 4 dicembre – Padova, Kioene Arena
  • 6 dicembre – Torino, Inalpi Arena

Nel giugno del 2024 Anna ha pubblicato il disco Vera Baddie, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia e certificato con ben quattro dischi di platino. Nel corso della sua carriera la rapper ha conquistato 43 dischi di platino nove dischi d’oro. Tra le collaborazioni più popolari, citiamo 3 di cuori con Lazza (FOTO), Vetri neri con Ava e Capo Plaza e Tt like girlz con Niky Savage.

Spettacolo: Per te