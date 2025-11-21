Offerte Black Friday
Levante, è uscito il nuovo singolo Dell'amore il fallimento

Musica

L'album uscirà nei primi mesi del 2026 mentre il 29 aprile da Padova partirà il tour

Il quadro, anzi il disco, sta per mostrare i suoi ultimi dettagli visto che la data di uscita si avvicina. Come un puzzle in cui aggiungere progressivamente le parti mancanti fino a comporre il disegno, Levante (ieri ospite speciale di X Factor), sta svelando i dettagli del suo nuovo progetto: dopo l’annuncio del Dell’amore - Club tour 2026, pubblica il suo nuovo singolo Dell’amore il fallimentoaltro tassello che segna un punto cardine del lavoro più completo che vedrà la luce nel 2026. 

“Dell’amore il fallimento…

in quanti pezzi siamo rotti?

C’è ancora colla per tenerci insieme?

Dell’ipocrisia del mondo…

quanti di noi si sono sciolti?

I nodi stretti non ci fanno bene"


Scritto interamente da Levante e prodotto da Antonio Filippelli, il brano racconta la visione esterna di un mondo interiore che crolla, l’aspetto pragmatico del raccogliere i pezzi e portarsi altrove, è sfacciatamente sincero e giudica l’ipocrisia di chi non riesce a dire la parola fallimento. Perché si fallisce più spesso di quanto ci si racconti e non succede nulla, si va semplicemente avanti. Averne la consapevolezza, quella sì che è una grande conquista e così commenta Levante: Ho deciso che sarebbe stato il manifesto del disco, che avrebbe dovuto essere la prima traccia della scaletta.  Così, boom, senza misteri: Dell’amore il fallimento. Era il 17 febbraio del 2025 quando, timidamente  sul suono sintetico della mia Roland ho intonato Dell’amore il fallimento. Lo stavo raccontando in ogni modo il fallimento dell’amore: come fa a finire l’amore, perché finisce l’amore, da dove nasce l’amore, come si insegna l’amore, lo avevo mai capito l’amore, che ca**o è l’amore".

DELL’AMORE CLUB TOUR 2026,LE DATE

 

Dell’amore - Club Tour 2026  (organizzato da Vivo Concerti) segna il suo invocato ritorno al contatto diretto con il pubblico. Levante ha dato un accenno dI una delle tante sfaccettature della sua dimensione live in una particolare Skating Session realizzata a Torino con un ensemble di musicisti e da poco pubblicata online. Dal 29 aprile Levante inizierà il suo viaggio sonoro e visivo nei principali club italiani portando in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero, tra queste anche il nuovo singolo e i nuovi brani che, dall’inizio del 2025, hanno segnato il percorso verso il nuovo disco.
 

Giovedì 29 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox – DATA ZERO

Lunedì 4 maggio 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara 

Mercoledì 6 maggio 2026 | Roma - Atlantico 

Giovedì 7 maggio 2026 | Napoli – Casa della musica 

Lunedì 11 maggio 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia 

Giovedì 14 maggio 2026 | Bologna – Estragon 

Martedì 19 maggio 2026 | Milano – Alcatraz  

Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski

