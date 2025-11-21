Levante, è uscito il nuovo singolo Dell'amore il fallimento

Il quadro, anzi il disco, sta per mostrare i suoi ultimi dettagli visto che la data di uscita si avvicina. Come un puzzle in cui aggiungere progressivamente le parti mancanti fino a comporre il disegno, Levante (ieri ospite speciale di X Factor), sta svelando i dettagli del suo nuovo progetto: dopo l’annuncio del Dell’amore - Club tour 2026, pubblica il suo nuovo singolo Dell’amore il fallimento, altro tassello che segna un punto cardine del lavoro più completo che vedrà la luce nel 2026.



“Dell’amore il fallimento…

in quanti pezzi siamo rotti?

C’è ancora colla per tenerci insieme?

Dell’ipocrisia del mondo…

quanti di noi si sono sciolti?

I nodi stretti non ci fanno bene"



Scritto interamente da Levante e prodotto da Antonio Filippelli, il brano racconta la visione esterna di un mondo interiore che crolla, l’aspetto pragmatico del raccogliere i pezzi e portarsi altrove, è sfacciatamente sincero e giudica l’ipocrisia di chi non riesce a dire la parola fallimento. Perché si fallisce più spesso di quanto ci si racconti e non succede nulla, si va semplicemente avanti. Averne la consapevolezza, quella sì che è una grande conquista e così commenta Levante: “Ho deciso che sarebbe stato il manifesto del disco, che avrebbe dovuto essere la prima traccia della scaletta. Così, boom, senza misteri: Dell’amore il fallimento. Era il 17 febbraio del 2025 quando, timidamente sul suono sintetico della mia Roland ho intonato Dell’amore il fallimento. Lo stavo raccontando in ogni modo il fallimento dell’amore: come fa a finire l’amore, perché finisce l’amore, da dove nasce l’amore, come si insegna l’amore, lo avevo mai capito l’amore, che ca**o è l’amore".