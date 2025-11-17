Le luci della centrale elettrica - Piromani

In "Canzoni da spiaggia deturpata" Vasco Brondi, tra le grida e le chitarre, tratteggiava il ritratto delle province arrugginite che vivevamo, le notti a guardare le luci della centrale elettrica, come fosse un'astronave. Questo disco è stato fondamentale per la mia crescita artistica e personale. Non ho mai avuto l'occasione di ringraziare Vasco Brondi, dunque lo faccio ora. Nei miei testi la provincia è il paesaggio principale e ho imparato a raccontarla anche attraverso questa canzone.



Tom Waits - The Ghosts Of Saturday Night (After Hours At Napoleone's Pizza House)

Cosa resta di una notte disperata? Immagini vaghe spazzate via dall'alba. Tom Waits incastona di perle un'altra notte, sui tasti di un piano ai confini della città che non dorme mai, ogni parola è un pugno e una benedizione, ghiaccio infuocato, poesia senza compromessi.



Frank Siciliano - Notte blu

Questo pezzo contenuto nello storico disco di Dj Shocca mi accompagna dal 2004: in un periodo in cui il rap si parlava addosso, questo capolavoro mi fece capire che si poteva, anzi si doveva, osare di più. Avere Frank sul mio nuovo disco (è ospite nel brano "Chi perde paga") è un sogno che si avvera.



Vinicio Capossela - Corvo torvo

Vinicio è e sarà sempre l'eccezione più incredibile della musica italiana… frulla insieme la tradizione e i futuri possibili, in bilico tra ironia e squarci poetici abbaglianti. Il corvo in questa canzone è metafora di una solitudine necessaria, tra simboli di morte e rinascita.



Paolo Conte - Angiolino

Questa canzone mi ha folgorato alla prima nota. Per chi vive tra concerti e palchi questo pezzo è imprescindibile. Un arrangiamento bellissimo fa fluttuare le immagini di uno dei più grandi songwriter del mondo. Conte sa mescolare ogni ingrediente con una grazia fuori da qualsiasi retorica, riesce a catturare la vita e trasformarla in materia incandescente.



Murubutu feat. Dutch Nazari e Willie Peyote - Occhiali da luna

Per chi scrive, la notte è l'amante perfetta, fredda e bellissima, capace di farti fare follie. Su questa perla ci sono tre delle migliori penne della musica italiana contemporanea. Ho avuto il privilegio di collaborare con tutti e tre e di ospitarli sul mio ultimo disco.



Neffa feat. Deda - Nella luce delle 06.00 (98 rmx)

Un capolavoro senza tempo. Due dei migliori rapper italiani di sempre raccontano il passaggio tra la notte e l'alba portando l'ascoltatore all'interno di quell'istante in cui tutto cambia. Un respiro divide passato e futuro.



Drake feat. Giveon - Chicago Freestyle

Un racconto onirico e oscuro di una vita al limite tra hotel di lusso e storie di una notte. Una malinconia nebbiosa avvolge questa chicca...



Kendrick Lamar & SZA - All the Stars

Le stelle sono un segno del destino. La notte i sogni sono vicini ed essere la migliore versione di noi è a portata di mano: le stelle sono vicine.



XXXTentacion - Moonlight

Questo pezzo è un capolavoro: notte, oscurità e destino si mescolano sullo sfondo di un'esistenza complicata. XXXTentacion è stato un talento che ha volato così in alto da incendiarsi. Peccato non aver avuto modo di vederlo crescere. R.I.P.



Guè - Fuori orario

Street cinema: Guè è un liricista di razza, crudo e sofisticato. Riesce a descrivere senza tagli la realtà che ha attorno senza giudicarla, senza dare risposte ma costringendo chi ascolta a chiedersi cosa accade dove i riflettori non sono puntati.