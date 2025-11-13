Offerte Black Friday
Radiohead a Bologna, possibile scaletta concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno

Musica
Gli appuntamenti con la band capitanata da Thom Yorke sono il 14, il 15, il 17 e il 18 novembre nel capoluogo dell'Emilia Romagna

Radiohead in arrivo, finalmente, a Bologna per quattro concerti sold out in pochi minuti e che, proprio per la complessità nell'acquistare i biglietti, hanno suscitato non poche polemiche. In totale la band capitanata da Thom Yorke terrà venti concerti in cinque città europee. Già archiviata Madrid è ora il momento di Bologna dopodiché i Radiohead saliranno sui palchi di Londra, Copenaghen e Berlino. Recentemente in un messaggio ai fan, il batterista e percussionista Philip Selway ha dichiarato: L’anno scorso ci siamo ritrovati per provare, tanto per farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo tornare a suonare i brani e riconnettersi con un’identità musicale che è diventata parte profonda di tutti e cinque noi. Questo ci ha anche fatto venire voglia di suonare qualche concerto insieme, quindi speriamo che possiate venire a una delle prossime date. Per ora saranno solo queste, ma chissà dove ci porterà tutto questo".

LA POSSIBILE SCALETTA DEI CONCERTI DI BOLOGNA

La band di Oxford ama stupire e questo piccolo tour non farà eccezione. I Radiohead hanno fatto sapere che ogni data avrà una scaletta diversa (ed è anche giusto visto che molti fan vedranno più date) costruita poco prima di salire sul palco attingendo a un repertorio di circa 65 brani. Stando a quello che è accaduto a Madrid e considerato che il live spazia in tutta la loro discografia, ecco una traccia di scaletta.

  • Let Down
  • 2 + 2 = 5
  • Sit Down, Stand Up
  • Bloom
  • Lucky
  • Ful Stop
  • The Gloaming
  • Myxomatosis
  • No Surprises
  • Videotape
  • Weird Fishes / Arpeggi
  • Everything In Its Right Place
  • 15 Step
  • The National Anthem
  • Daydreaming
  • A Wolf At The Door
  • Bodysnatchers
  • Idioteque
  • Fake Plastic Trees
  • Subterranean Homesick Alien
  • Paranoid Android
  • How To Disappear Completely
  • You And Whose Army?
  • There There
  • Karma Police

Radiohead, Thom Yorke: "No concerto Israele finché ci sarà Netanyahu"
Thom Yorke compie 55 anni, la sua storia (con e senza Radiohead). FOTO

Frontman di una delle band più iconiche degli anni Novanta, pittore e attivista, è nato il 7 ottobre 1968 a Wellingborough, in Inghilterra. Ha conosciuto gli altri membri del gruppo in una scuola di Abingdon e la formazione non è mai cambiata, mentre il nome sì. Ha raccontato che tra gli artisti che per primi lo hanno ispirato ci sono Brian May e Siouxsie Sioux. Si è dedicato anche alla carriera solista e a gruppi paralleli. Ecco un po’ di curiosità per celebrare il suo compleanno

