Radiohead a Bologna, possibile scaletta concerto all'Unipol Arena

Radiohead in arrivo, finalmente, a Bologna per quattro concerti sold out in pochi minuti e che, proprio per la complessità nell'acquistare i biglietti, hanno suscitato non poche polemiche. In totale la band capitanata da Thom Yorke terrà venti concerti in cinque città europee. Già archiviata Madrid è ora il momento di Bologna dopodiché i Radiohead saliranno sui palchi di Londra, Copenaghen e Berlino. Recentemente in un messaggio ai fan, il batterista e percussionista Philip Selway ha dichiarato: “L’anno scorso ci siamo ritrovati per provare, tanto per farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo tornare a suonare i brani e riconnettersi con un’identità musicale che è diventata parte profonda di tutti e cinque noi. Questo ci ha anche fatto venire voglia di suonare qualche concerto insieme, quindi speriamo che possiate venire a una delle prossime date. Per ora saranno solo queste, ma chissà dove ci porterà tutto questo".