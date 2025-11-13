Radiohead a Bologna, possibile scaletta concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di RenoMusica
Gli appuntamenti con la band capitanata da Thom Yorke sono il 14, il 15, il 17 e il 18 novembre nel capoluogo dell'Emilia Romagna
Radiohead in arrivo, finalmente, a Bologna per quattro concerti sold out in pochi minuti e che, proprio per la complessità nell'acquistare i biglietti, hanno suscitato non poche polemiche. In totale la band capitanata da Thom Yorke terrà venti concerti in cinque città europee. Già archiviata Madrid è ora il momento di Bologna dopodiché i Radiohead saliranno sui palchi di Londra, Copenaghen e Berlino. Recentemente in un messaggio ai fan, il batterista e percussionista Philip Selway ha dichiarato: “L’anno scorso ci siamo ritrovati per provare, tanto per farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo tornare a suonare i brani e riconnettersi con un’identità musicale che è diventata parte profonda di tutti e cinque noi. Questo ci ha anche fatto venire voglia di suonare qualche concerto insieme, quindi speriamo che possiate venire a una delle prossime date. Per ora saranno solo queste, ma chissà dove ci porterà tutto questo".
LA POSSIBILE SCALETTA DEI CONCERTI DI BOLOGNA
La band di Oxford ama stupire e questo piccolo tour non farà eccezione. I Radiohead hanno fatto sapere che ogni data avrà una scaletta diversa (ed è anche giusto visto che molti fan vedranno più date) costruita poco prima di salire sul palco attingendo a un repertorio di circa 65 brani. Stando a quello che è accaduto a Madrid e considerato che il live spazia in tutta la loro discografia, ecco una traccia di scaletta.
- Let Down
- 2 + 2 = 5
- Sit Down, Stand Up
- Bloom
- Lucky
- Ful Stop
- The Gloaming
- Myxomatosis
- No Surprises
- Videotape
- Weird Fishes / Arpeggi
- Everything In Its Right Place
- 15 Step
- The National Anthem
- Daydreaming
- A Wolf At The Door
- Bodysnatchers
- Idioteque
- Fake Plastic Trees
- Subterranean Homesick Alien
- Paranoid Android
- How To Disappear Completely
- You And Whose Army?
- There There
- Karma Police
