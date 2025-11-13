Bresh, annunciato un terzo concerto a Genova

Gli appuntamenti al Porto Antico del capoluogo ligure saranno l'1, il 3 e il 4 luglio 2026: le prime due date sono già sold out
E fanno tre. Bresh cala il tris nella sua Genova. Il viaggio del Mare Nostrum di Bresh procede a vele spiegate! Esattamente 24 ore dopo l’annuncio e il già ufficializzato sold out del primo appuntamento previsto per il 1° luglio, registra il sold out anche la seconda data live al Porto Antico di Genova (3 luglio) e a grande richiesta si aggiunge una terza data, sabato 4 luglio. Quindi, riepilogando, gli appuntamenti al Porto Antico del capoluogo ligure saranno l'1, il 3 e il 4 luglio 2026.
BRESH PORTA IL MARE NOSTRUM NELLA SUA GENOVA
L’annuncio di Mare Nostrum e il ritorno live nella sua Genova, arriva dopo il grande successo delle cinque date nei palasport del Mediterraneo Tour, il primo tour di Bresh nei palazzetti. A livello visivo, il Mediterraneo Tour è stato caratterizzato dall’imponente scenografia di un relitto, sospeso tra sogno e memoria, appoggiato sul palco come un frammento di un tempo che non esiste più. È così che il viaggio ha avuto inizio, portando Bresh a bordo di una nave che non solca il mare, ma l’immaginazione. Insieme a Bresh sul palco i musicisti, Andrea Polidori (batteria), Michele Bargigia (tastiera/piano), Luca Ghiazzi (basso), Luca Di Blasi (chitarra), David Pecchioli (percussioni), Roberto Tiranti (corista), Jennifer Vargas (corista), Claudia Ginga (corista), Chicco Montisano (fiati), Giulio Tullio (fiati) e Matteo Pontegavelli (fiati). Un viaggio lungo circa 30 canzoni con la direzione artistica di Shune e Dibla oltre a Bresh. La nave di Bresh è diventata una creatura viva, fatta di legno, luce e vento. Una città che galleggia sul sogno, un vascello che trasporta emozioni più che persone. Con questo progetto, Blearred, a capo dello show, stage e scenic design, ha costruito un mondo che non esiste, ma che tutti possono riconoscere: quello in cui la realtà smette di essere solida e lascia spazio all’immaginazione, dove il mare è dentro di noi e il viaggio non finisce mai.
Approfondimento
Luca Carboni in concerto a Milano: "Una emozione immensa essere qua"
Chi è Bresh, per la prima volta a Sanremo 2025
Prima partecipazione in gara per Andrea Brasi. L'emozione è tanta e accompagnerà il rapper genovese sino all'ultima serata. Dopo le esibizioni dello scorso anno sulla nave e nella serata dei duetti, al fianco di Emma per un medley di canzoni di Tiziano Ferro, Bresh debutterà nella competizione all'Ariston con La tana del granchio. Ripercorriamo insieme la vita, la carriera e i successi della new entry del festival