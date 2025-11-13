Bresh, annunciato un terzo concerto a Genova

E fanno tre. Bresh cala il tris nella sua Genova. Il viaggio del Mare Nostrum di Bresh procede a vele spiegate! Esattamente 24 ore dopo l’annuncio e il già ufficializzato sold out del primo appuntamento previsto per il 1° luglio, registra il sold out anche la seconda data live al Porto Antico di Genova (3 luglio) e a grande richiesta si aggiunge una terza data, sabato 4 luglio. Quindi, riepilogando, gli appuntamenti al Porto Antico del capoluogo ligure saranno l' 1, il 3 e il 4 luglio 2026 .

BRESH PORTA IL MARE NOSTRUM NELLA SUA GENOVA

L’annuncio di Mare Nostrum e il ritorno live nella sua Genova, arriva dopo il grande successo delle cinque date nei palasport del Mediterraneo Tour, il primo tour di Bresh nei palazzetti. A livello visivo, il Mediterraneo Tour è stato caratterizzato dall’imponente scenografia di un relitto, sospeso tra sogno e memoria, appoggiato sul palco come un frammento di un tempo che non esiste più. È così che il viaggio ha avuto inizio, portando Bresh a bordo di una nave che non solca il mare, ma l’immaginazione. Insieme a Bresh sul palco i musicisti, Andrea Polidori (batteria), Michele Bargigia (tastiera/piano), Luca Ghiazzi (basso), Luca Di Blasi (chitarra), David Pecchioli (percussioni), Roberto Tiranti (corista), Jennifer Vargas (corista), Claudia Ginga (corista), Chicco Montisano (fiati), Giulio Tullio (fiati) e Matteo Pontegavelli (fiati). Un viaggio lungo circa 30 canzoni con la direzione artistica di Shune e Dibla oltre a Bresh. La nave di Bresh è diventata una creatura viva, fatta di legno, luce e vento. Una città che galleggia sul sogno, un vascello che trasporta emozioni più che persone. Con questo progetto, Blearred, a capo dello show, stage e scenic design, ha costruito un mondo che non esiste, ma che tutti possono riconoscere: quello in cui la realtà smette di essere solida e lascia spazio all’immaginazione, dove il mare è dentro di noi e il viaggio non finisce mai.