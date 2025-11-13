Adonà Mamo in concerto a Utrecht porta “l’onore dell’Italia nel mondo”

Il talento del soprano italiano risuonerà nei Paesi Bassi portando sul palco un viaggio musicale che unisce l’eleganza dell’opera lirica alla forza espressiva della musica pop, in un omaggio vibrante alla sua Italia, con il suo singolo "nel blu dipinto di blu". Domenica 14 dicembre a Utrecht
Ancora un altro successo per Adonà Mamo. L'artista nato a Siracusa definito dai critici “un vero soprano con un corpo da tenore", porta la voce dell’Italia a Utrecht il 14 dicembre in concerto per l’Istituto Italiano di Cultura. Il talento straordinario del soprano risuonerà nei Paesi Bassi in un evento di grande prestigio organizzato dalla Korego in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura. L’artista si esibirà portando sul palco un viaggio musicale che unisce l’eleganza dell’opera lirica alla forza espressiva della musica pop, in un omaggio vibrante alla sua Italia, con il suo singolo "nel blu dipinto di blu".
una delle figure più originali del panorama vocale contemporaneo italiano
Con la sua voce potente e versatile, Adonà Mamo rappresenta una delle figure più originali del panorama vocale contemporaneo italiano. Nella serata del 14 dicembre, il pubblico olandese potrà apprezzare la sua capacità unica di attraversare i generi musicali, fondendo la tradizione operistica con sonorità moderne e internazionali.
l'evento
L’evento, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura, si inserisce nel quadro delle attività di diffusione della cultura italiana nei Paesi Bassi, valorizzando l’eccellenza artistica e musicale del nostro Paese.
“l’onore dell’Italia nel mondo”
Attraverso la sua performance, Adonà Mamo intende portare “l’onore dell’Italia nel mondo”, raccontando, con voce e cuore, l’anima più autentica della musica italiana. Un concerto che celebra l’incontro tra culture e la forza universale della musica. Con la sua vocalità ricca di sfumature e la capacità di fondere generi diversi, Adonà Mamo rappresenta una delle voci più versatili e apprezzate della scena musicale contemporanea. Nel corso della serata, proporrà un repertorio che attraversa epoche e stili, dai grandi classici del belcanto fino a composizioni moderne reinterpretate con eleganza e sensibilità.
le parole dell'artista
«Cantare per me significa portare nel cuore e nella voce le radici della mia terra. A Utrecht voglio condividere con il pubblico olandese l’anima dell’Italia — la sua bellezza, la sua forza, la sua emozione», dichiara Adonà Mamo.
la potenza universale della voce e della musica
L'evento rientra tra le iniziative culturali promosse dall’Istituto Italiano di Cultura, da sempre impegnato nel diffondere e valorizzare la creatività e l’eccellenza artistica italiana nel mondo. Grazie alla collaborazione con Korego, la serata promette di essere un ponte tra culture, generazioni e linguaggi musicali, celebrando la potenza universale della voce e della musica.