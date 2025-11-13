Adonà Mamo in concerto a Utrecht porta “l’onore dell’Italia nel mondo”

una delle figure più originali del panorama vocale contemporaneo italiano

Con la sua voce potente e versatile, Adonà Mamo rappresenta una delle figure più originali del panorama vocale contemporaneo italiano. Nella serata del 14 dicembre, il pubblico olandese potrà apprezzare la sua capacità unica di attraversare i generi musicali, fondendo la tradizione operistica con sonorità moderne e internazionali.

l'evento

L’evento, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura, si inserisce nel quadro delle attività di diffusione della cultura italiana nei Paesi Bassi, valorizzando l’eccellenza artistica e musicale del nostro Paese.

“l’onore dell’Italia nel mondo”

Attraverso la sua performance, Adonà Mamo intende portare “l’onore dell’Italia nel mondo”, raccontando, con voce e cuore, l’anima più autentica della musica italiana. Un concerto che celebra l’incontro tra culture e la forza universale della musica. Con la sua vocalità ricca di sfumature e la capacità di fondere generi diversi, Adonà Mamo rappresenta una delle voci più versatili e apprezzate della scena musicale contemporanea. Nel corso della serata, proporrà un repertorio che attraversa epoche e stili, dai grandi classici del belcanto fino a composizioni moderne reinterpretate con eleganza e sensibilità.

le parole dell'artista

«Cantare per me significa portare nel cuore e nella voce le radici della mia terra. A Utrecht voglio condividere con il pubblico olandese l’anima dell’Italia — la sua bellezza, la sua forza, la sua emozione», dichiara Adonà Mamo.

la potenza universale della voce e della musica

L'evento rientra tra le iniziative culturali promosse dall’Istituto Italiano di Cultura, da sempre impegnato nel diffondere e valorizzare la creatività e l’eccellenza artistica italiana nel mondo. Grazie alla collaborazione con Korego, la serata promette di essere un ponte tra culture, generazioni e linguaggi musicali, celebrando la potenza universale della voce e della musica.