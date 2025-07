C’è un amore che non si spiega, non si giustifica, non si incasella. Lo si può solo vivere, a pelle. Lo si può solo cantare.

Con "Chiamalo amore", il nuovo singolo, Adonà ci invita a spogliarci delle definizioni, dei ruoli, delle paure. A essere – e a sentire – senza permessi e senza filtri.

Non è una canzone. È un manifesto emotivo.

Una ballata cinematografica nata quasi per caso – come tutto ciò che accade davvero – da un incontro romano tra il musicista Gabriele Brocca e il produttore Alex Anagni Zio.

Eppure, sembra scritta da sempre, come se esistesse da prima ancora che qualcuno la cantasse.

I suoni sono veri, vibrano come pelle sotto le dita. Nessuna plastica da classifica, nessun trucco da streaming.

Solo musica e anima, un’eco che riecheggia tra Mina, Patty Pravo e Céline Dion, ma senza imitazioni. Adonà prende da loro la vertigine, e la porta nel proprio respiro