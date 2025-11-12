Topo Gigio debutta con il Piccolo Coro dell'Antoniano con “Topo Top”

Dal 14 novembre sarà disponibile in digitale e sul canale YouTube del Piccolo Coro dell'Antoniano “Topo Top”, il primo brano nato dalla collaborazione tra il celebre Topo Gigio e il Piccolo Coro dell’Antoniano. Il singolo, distribuito da Sony Music Italy, segna un debutto discografico inedito per il personaggio che ha fatto la storia della TV italiana.

Il brano, scritto dal giovane cantautore Rondine e composto insieme a Matteo Milita, è descritto come una “city pop dance” piena di ritmo e allegria. “Topo Top” esce alla vigilia della 68ª edizione dello Zecchino d’Oro, in programma su Rai1 dal 28 al 30 novembre. “Lo Zecchino d’Oro e Topo Gigio sono amici di lunga data: due mondi fatti di musica, sogni e tenerezza che da sempre parlano ai bambini”, ha dichiarato fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano.

Un omaggio a un’icona pop

“Dare voce e parole a un personaggio così iconico è stato per me un grande onore”, ha spiegato Rondine. “Questa canzone rappresenta un vero e proprio tributo a Gigio: una superstar pop capace di incarnare felicità e divertimento per bambini, ragazzi e adulti”. Il progetto punta a trasmettere un messaggio di creatività e amore, “perché solo la fantasia può colorare la realtà”. Anche la voce ufficiale di Topo Gigio ha voluto sottolineare lo spirito del brano: "Forse non è un messaggio, ma una carica di allegria, gioia e speranza. Perché oggi più che mai ne abbiamo bisogno!".