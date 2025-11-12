Addio a Richard Darbyshire, voce dei Living in a Box: aveva 65 anni

Lo storico frontman dei Living in a Box, è morto a Londra. La sua voce ha segnato gli anni ’80 con hit come “Living in a Box” e “Room in Your Heart”. La famiglia lo ricorda con “profonda tristezza”

Richard Darbyshire, cantante, chitarrista e autore britannico, è morto a Londra all’età di 65 anni. A confermare la notizia è stata la famiglia, che alla BBC ha parlato di “profonda tristezza”, aggiungendo che “la sua memoria e le sue canzoni vivranno per sempre”. Non è stata resa nota la causa del decesso.

Dagli studi a Oxford al successo con Living in a Box Nato l’8 marzo 1960 a Stockport, nel Cheshire, Darbyshire era cresciuto tra Manchester e il Giappone. Dopo la laurea in Letteratura inglese a Oxford, si era avvicinato alla musica, prima con i Zu Zu Sharks e poi con il gruppo che gli avrebbe dato la fama: i Living in a Box, fondati nel 1987 insieme al batterista Anthony “Tich” Critchlow e al tastierista Marcus Vere. Il singolo d’esordio, “Living in a Box”, entrò subito nelle classifiche internazionali (Top 10 nel Regno Unito, Top 20 negli Stati Uniti), grazie alla sua voce calda e soul. Tra i successi anche “Room in Your Heart” e “Blow the House Down”, quest’ultimo con Brian May dei Queen.