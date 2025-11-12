Papa Leone XIV a Laura Pausini: “Sono suo fan dal primo Sanremo”

Poco prima dell’udienza generale, il Santo Padre ha accolto la cantante in un incontro ricco di emozione: battute, memorie del Sanremo ’93 e un regalo unico ispirato a San Francesco
Prima dell’udienza generale in Vaticano, Papa Leone XIV ha incontrato Laura Pausini, ricordando la sua esibizione al Festival di Sanremo del 1993, quando la cantante di Faenza vinse tra le Nuove Proposte con “La Solitudine”. “Già da Sanremo ero un suo fan”, ha detto il Pontefice, scherzando poi sul fatto che il suo segretario personale, padre Edgard Rimaycuna Inga, è “il fan più grande, se non del mondo, almeno dell’America Latina”.
Un dono speciale e il legame con San Francesco
L’artista, emozionatissima, ha commentato: “Mi sembra di essere super benedetta. Mi fa un po’ impressione tutto questo…”. Pausini ha portato in dono al Papa una copia unica di un brano inedito, una sua interpretazione di “Fratello Sole Sorella Luna”, ispirata al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. “Spero che le piaccia!”, ha detto la cantante, spiegando che il gesto è legato alla decisione di far tornare festa nazionale il 4 ottobre, giorno dedicato al patrono d’Italia. Leone XIV ha definito il dono “veramente provvidenziale”, ricordando che il prossimo anno sarà un anno giubilare dedicato a San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla morte, con l’esposizione delle sue spoglie.
Billboard e il riconoscimento alle donne nella musica
All’incontro era presente anche una delegazione di Billboard Italia, guidata dal manager Tommaso Perna e dalla condirettrice Silvia Danielli, che ha consegnato al Papa una targa simbolica di “Billboard Women in Music”. “È importante che la voce delle donne sia sempre riconosciuta nel mondo della musica, sia delle artiste sia di chi lavora nell’industria”, ha spiegato Danielli. Pausini, premiata con il Global Icon Award, è stata definita “una donna che è riuscita a far sentire la sua voce”.
©Getty
Laura Pausini compie 50 anni. La fotostoria della cantante
Nel 1993 la cantante romagnola ha trionfato con il brano La Solitudine nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo e da allora, dopo più di 30 anni di carriera, non ha più smesso di avere successo: non solo tra i confini nazionali, ma anche oltre, dalla Spagna all'America Latina. La fotogallery sugli scatti di ieri e di oggi dell'artista