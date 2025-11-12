Papa Leone XIV a Laura Pausini: “Sono suo fan dal primo Sanremo”

Poco prima dell’udienza generale, il Santo Padre ha accolto la cantante in un incontro ricco di emozione: battute, memorie del Sanremo ’93 e un regalo unico ispirato a San Francesco

Prima dell’udienza generale in Vaticano, Papa Leone XIV ha incontrato Laura Pausini, ricordando la sua esibizione al Festival di Sanremo del 1993, quando la cantante di Faenza vinse tra le Nuove Proposte con “La Solitudine”. “Già da Sanremo ero un suo fan”, ha detto il Pontefice, scherzando poi sul fatto che il suo segretario personale, padre Edgard Rimaycuna Inga, è “il fan più grande, se non del mondo, almeno dell’America Latina”.

Un dono speciale e il legame con San Francesco L’artista, emozionatissima, ha commentato: “Mi sembra di essere super benedetta. Mi fa un po’ impressione tutto questo…”. Pausini ha portato in dono al Papa una copia unica di un brano inedito, una sua interpretazione di “Fratello Sole Sorella Luna”, ispirata al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. “Spero che le piaccia!”, ha detto la cantante, spiegando che il gesto è legato alla decisione di far tornare festa nazionale il 4 ottobre, giorno dedicato al patrono d’Italia. Leone XIV ha definito il dono “veramente provvidenziale”, ricordando che il prossimo anno sarà un anno giubilare dedicato a San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla morte, con l’esposizione delle sue spoglie.

