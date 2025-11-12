Charlie Risso presenta il singolo Bad Instinct: il video

Bad Instinct nasce da un mio impulso viscerale, da quella voce che sento emergere quando tutto il resto tace. È il momento in cui il mio intuito diventa più forte della ragione, in cui il corpo e il cuore sanno già ciò che la mente rifiuta di accettare. È la mia riflessione sull’istinto, quello che spesso definiamo “cattivo” solo perché non possiamo controllarlo, ma che invece ci salva, ci protegge, ci riporta a noi stessi. Nel testo canto “yYou’re great in something that you can’t do/you feed the world what isn’t fair". È una frase che parla di disillusione e consapevolezza. Riconosce la falsità che a volte ci circonda e la capacità di vedere oltre l’apparenza. Bad Instinct è una forma di resistenza interiore, un modo per affermare la propria verità senza doverla spiegare. È una canzone che parla di lucidità, di sensibilità e del coraggio di stare nel silenzio quando tutto fa rumore.



Dal punto di vista sonoro, il brano è costruito su una dimensione ampia e cinematica. Le chitarre e i synth si stratificano in modo progressivo, creando un’atmosfera sospesa e ipnotica. La voce si muove dentro lo spazio come un’eco che nasce lontano e ritorna amplificata, fragile e potente allo stesso tempo. Ho voluto che la produzione fosse piena, avvolgente, capace di restituire l’intensità e la vulnerabilità di quel dialogo interiore. Bad Instinct vive di contrasti: luce e buio, calma e impeto, sussurro e distorsione.



Il videoclip, diretto da Marco Pellegrino e con la direzione della fotografia di Stefano Grilli, trasforma in immagini il nucleo emotivo del brano. Girato in bianco e nero nella Valle della Luna, in Sardegna, il video racconta un attraversamento interiore attraverso un paesaggio primordiale e sospeso. Inizialmente pensavamo di girare nel deserto dell’Arizona, ma la Valle della Luna, con le sue rocce levigate dal vento e la luce spettrale, si è rivelata perfetta per esprimere la stessa forza simbolica. Cammino tra pietre e vento, come dentro un rito di passaggio. Non c’è una narrazione lineare, ma un flusso visivo che racconta la solitudine, la consapevolezza e la liberazione. Ogni inquadratura è un respiro, ogni movimento una scelta. Il bianco e nero elimina il superfluo e restituisce solo l’essenza: la luce, l’ombra, la materia.



Con Bad Instinct ho sentito il bisogno di tornare a un linguaggio più diretto e sincero, dove la musica e l’immagine si fondono per raccontare un’unica verità. È il primo passo di un nuovo capitolo, l’inizio di un viaggio più profondo, più nudo, più autentico. Tra le rocce e il vento, ho imparato che l’istinto non mente mai. Anche quando spaventa, è sempre lui a mostrarmi la via di casa.