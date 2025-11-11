Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Elodie, la possibile scaletta del concerto a Padova

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Archiviato lo spettacolo di Padova, Elodie partirà alla volta di Firenze per lo show in scena il 14 novembre al Nelson Mandela Forum. Previsti concerti anche a Roma, Messina, Bari e Torino

Prosegue il tour di Elodie. Mercoledì 12 novembre la stella del pop (FOTO) si esibirà alla Kioene Arena di Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

elodie a padova, la possibile scaletta

 

Reduce dal concerto al Palasele di Eboli, la voce di Guaranà ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 3.700.000 follower: “Giorni che bruciano forti: adrenalina, emozione, fragilità. Sto respirando tutto, senza filtri”. Mercoledì 12 novembre Elodie salirà sul palco della Kioene Arena, questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Secondo le informazioni presenti sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Attualmente la cantante non ha fornito indicazioni sulle canzoni della serata, attesi momenti in cui ballare e brani da cantare a squarciagola. Questa la scaletta proposta allo show allo stadio San Siro Milano nel giugno di quest’anno:

 

Apertura

Tribale

Black Nirvana

Guaranà / Hung Up | Feel Love

La coda del diavolo

 

Atto primo: Audace

Intro

Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo

Mi ami mi odi

Cuore nero / Anche stasera

Ok respira

Folle città (con Achille Lauro)

Rolls Royce (con Achille Lauro)

America (con Gianna Nannini)

 

Atto secondo: Galattica

Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d’amore

Feeling

Pensare male

Purple in the Sky

Nina Kraviz Set

 

Atto terzo: Erotica

Pop porno

Red light

Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti

 

Atto quarto: Magnetica

Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

 

Encore

Hold On / Pazza musica

Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)

Margarita

Bagno a mezzanotte

 

Approfondimento

Irama ed Elodie, è uscito il duetto Ex: testo e videoclip

Archiviato lo spettacolo di Padova, Elodie partirà alla volta di Firenze per lo show in scena il 14 novembre al Nelson Mandela Forum. Previsti concerti anche a Roma, Messina, Bari e Torino. Ecco il calendario completo:

  • 14 novembre, Firenze - Mandela Forum
  • 19 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 20 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 24 novembre, Messina - PalaRescifina
  • 25 novembre, Messina - PalaRescifina
  • 28 novembre, Bari - PalaFlorio
  • 29 novembre, Bari - PalaFlorio
  • 1° dicembre, Torino - Inalpi Arena
  • 6 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

Approfondimento

Elodie espugna San Siro con uno spettacolo da manuale

Elodie è tra le artiste più amate della scena italiana, tra i suoi album ricordiamo This Is Elodie e Ok. Respira, distribuiti rispettivamente nel 2020 e nel 2023. Negli anni l’artista ha realizzato numerose collaborazioni di grande successo, tra le quali Nero Bali con Michele Bravi e Gué Pequeno, Pensare male con i The Kolors, Pazza musica con Marco Mengoni (FOTO) e Feeling con Tiziano Ferro.

FOTOGALLERY

1/15
Spettacolo

11 vip in vacanza ad agosto, da Elodie a Diletta Leotta. FOTO

Dalla Sardegna alla Spagna, passando per il Kenya, ecco dove hanno scelto di trascorrere il mese estivo per eccellenza molti vip di casa nostra (e non solo)

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Call My Agent, chi sono le star della CMA nella terza stagione. VIDEO

Serie TV sky atlantic

I nuovi episodi della serie Sky Original arrivano il 14 novembre in esclusiva su Sky e in...

Twilight, Robert Pattinson: "Sarei disposto a tornare nella saga"

Cinema

L'attore britannico riaccende l'attesa dei fan dell’epopea che ha legato per sempre il suo nome a...

Måneskin, Thomas Raggi annuncia l’album solista Masquerade

Musica

Uscirà venerdì 5 dicembre. Prodotto da Tom Morello del gruppo Rage Against The Machine, contiene...

Beato Angelico, il pittore di luce protagonista su Sky Arte

Spettacolo

Dal 13 novembre alle 21.15 su Sky Arte, in streaming solo su NOW e on demand, arriva in prima...

Ravenna Festival, Orlando apre la Trilogia d'autunno dedicata a Händel

Spettacolo

 La Trilogia d’Autunno – intitolata L’invisibil fa vedere Amore – è quest'anno...

Spettacolo: Per te