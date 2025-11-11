Elodie, la possibile scaletta del concerto a Padova

Archiviato lo spettacolo di Padova, Elodie partirà alla volta di Firenze per lo show in scena il 14 novembre al Nelson Mandela Forum. Previsti concerti anche a Roma, Messina, Bari e Torino
Prosegue il tour di Elodie. Mercoledì 12 novembre la stella del pop (FOTO) si esibirà alla Kioene Arena di Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
elodie a padova, la possibile scaletta
Reduce dal concerto al Palasele di Eboli, la voce di Guaranà ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 3.700.000 follower: “Giorni che bruciano forti: adrenalina, emozione, fragilità. Sto respirando tutto, senza filtri”. Mercoledì 12 novembre Elodie salirà sul palco della Kioene Arena, questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Secondo le informazioni presenti sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Attualmente la cantante non ha fornito indicazioni sulle canzoni della serata, attesi momenti in cui ballare e brani da cantare a squarciagola. Questa la scaletta proposta allo show allo stadio San Siro Milano nel giugno di quest’anno:
Apertura
Tribale
Black Nirvana
Guaranà / Hung Up | Feel Love
La coda del diavolo
Atto primo: Audace
Intro
Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo
Mi ami mi odi
Cuore nero / Anche stasera
Ok respira
Folle città (con Achille Lauro)
Rolls Royce (con Achille Lauro)
America (con Gianna Nannini)
Atto secondo: Galattica
Andromeda
Vertigine
Niente canzoni d’amore
Feeling
Pensare male
Purple in the Sky
Nina Kraviz Set
Atto terzo: Erotica
Pop porno
Red light
Ascendente
Elle
Strobo
Euphoria
Lontano da qui
A fari spenti
Atto quarto: Magnetica
Tutta colpa mia
Due
Dimenticarsi alle 7
Encore
Hold On / Pazza musica
Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)
Margarita
Bagno a mezzanotte
Archiviato lo spettacolo di Padova, Elodie partirà alla volta di Firenze per lo show in scena il 14 novembre al Nelson Mandela Forum. Previsti concerti anche a Roma, Messina, Bari e Torino. Ecco il calendario completo:
- 14 novembre, Firenze - Mandela Forum
- 19 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 20 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 24 novembre, Messina - PalaRescifina
- 25 novembre, Messina - PalaRescifina
- 28 novembre, Bari - PalaFlorio
- 29 novembre, Bari - PalaFlorio
- 1° dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 6 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
Elodie è tra le artiste più amate della scena italiana, tra i suoi album ricordiamo This Is Elodie e Ok. Respira, distribuiti rispettivamente nel 2020 e nel 2023. Negli anni l’artista ha realizzato numerose collaborazioni di grande successo, tra le quali Nero Bali con Michele Bravi e Gué Pequeno, Pensare male con i The Kolors, Pazza musica con Marco Mengoni (FOTO) e Feeling con Tiziano Ferro.
