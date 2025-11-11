Elodie, la possibile scaletta del concerto a Padova

Approfondimento Irama ed Elodie, è uscito il duetto Ex: testo e videoclip

Reduce dal concerto al Palasele di Eboli, la voce di Guaranà ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 3.700.000 follower: “Giorni che bruciano forti: adrenalina, emozione, fragilità. Sto respirando tutto, senza filtri”. Mercoledì 12 novembre Elodie salirà sul palco della Kioene Arena, questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Secondo le informazioni presenti sul sito di Ticketone , il concerto avrà inizio alle ore 21.00 . Attualmente la cantante non ha fornito indicazioni sulle canzoni della serata, attesi momenti in cui ballare e brani da cantare a squarciagola. Questa la scaletta proposta allo show allo stadio San Siro Milano nel giugno di quest’anno:

Elodie è tra le artiste più amate della scena italiana, tra i suoi album ricordiamo This Is Elodie e Ok. Respira, distribuiti rispettivamente nel 2020 e nel 2023. Negli anni l’artista ha realizzato numerose collaborazioni di grande successo, tra le quali Nero Bali con Michele Bravi e Gué Pequeno, Pensare male con i The Kolors, Pazza musica con Marco Mengoni (FOTO) e Feeling con Tiziano Ferro.