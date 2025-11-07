Vokalfest si riprende Roma con una maratona musicale: il programma

Sabato 8 novembre e domenica 9 novembre 2025 allo Spazio Rossellini di Roma, la voce — il primo strumento musicale, quello che accomuna popoli e latitudini dalla notte dei tempi — diventa protagonista di una maratona sonora che attraversa generi, culture e tempi, il Vokalfest: festival ormai alla sua tredicesima edizione, diretto da Dodo Versino (Decanto) e ideato e organizzato insieme a Davide Dose (Do7 Factory). Antico, naturale e istintivo, il canto è nato insieme alla capacità umana di esprimersi e comunicare: prima ancora di produrre parole, l’uomo cantava, imitava suoni, dialogava con il mondo. Dal battito delle mani ai colpi sul petto, il corpo stesso diventava strumento ritmico, tracciando le prime forme musicali della storia.

Da questa radice comune nasce il VokalFest, che in questa edizione 2025 presenta ospiti di assoluto rilievo come Neri per Caso e Oblivion, e che celebra la polifonia vocale e la musica a cappella come linguaggio universale, capace di unire differenze e generare armonie condivise.



Due giornate di concerti, ma anche talk e laboratori aperti al pubblico per esplorare la voce nelle sue molteplici declinazioni: il respiro profondo del gospel, che nasce come preghiera collettiva e si trasforma in energia liberatoria; la precisione e la coralità della polifonia, che intreccia le voci in architetture perfette; la libertà istintiva del beatboxing, che trasforma la bocca in uno strumento percussivo; la spiritualità sospesa dei canti gregoriani; la vitalità contaminata del pop e del rock, dove la voce diventa racconto, emozione, corpo. Ogni linguaggio vocale è una storia di appartenenza, una forma di comunità sonora che supera le barriere del tempo e della lingua: VokalFest le mette in dialogo, costruendo un’unica partitura corale che si alimenta di differenze, come un respiro collettivo che attraversa generazioni e territori.



Protagonisti di questa edizione saranno alcune tra le formazioni più rappresentative della scena vocale nostrana. Si parte l’8 novembre con i Neri per Caso, il gruppo a cappella più noto in Italia, con celebri varie partecipazioni Sanremesi e televisive (tra cui l’ultima fortunata avventura con il Gialappa’s Show su LA8) icone di un modo di fare musica in cui la voce sostituisce ogni strumento. Nella stessa giornata l’Anonima Armonisti, con la loro ironia e raffinatezza armonica guidano da annia la musica vocale capitolina. Il 9 novembre sarà invece la giornata della celebrazione collettiva, con le incursioni teatrali e vocali degli Oblivion e la ricerca ritmica e urbana dei Rebel Bit, che uniscono voce ed elettronica. Ma non solo: tra le varie formazioni ci sarà il gospel dei Tibur Community Gospel Choir diretto da Gianluigi Zucchi, e la musica popolare delle varie regioni italiane del Coro Cantering diretto da Dodo Versino, il coro dei giovanissimi 4Joy di Savigliano da Cuneo diretti da Dario Piumatti, il Coro Musicanova - vincitore di numerosi concorsi internazionali di polifonia sacra diretti da Fabrizio Barchi, l’Har(d)Coro - il coro di Zalib, centro culturale gestito da giovani, molto attivo nel primo Municipio della Capitale, diretto da Nadya Borzak, fino al dodicetto vocale del Minuscolo Spazio Vocale diretto da Filippo Stefanelli.

Due giornate per ascoltare, partecipare, sperimentare: VokalFest 2025 invita il pubblico non solo ad assistere, ma a ritrovare la propria voce, riconoscendo in essa il punto d’origine di ogni suono, di ogni emozione, di ogni linguaggio.



VokalFest 2025 è realizzato nell’ambito del progetto Vokal Jubilee, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR – M1C3, Investimento 4.3 – Caput Mundi,

e realizzato in collaborazione con SIAE.